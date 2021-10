Węgry – Albania 🇭🇺 🇦🇱 Typy, kursy (09.10.2021)

Pora na bardzo ciekawe starcie w grupie I pomiędzy Węgrami i Albanią. Goście dosyć niespodziewanie znajdują się na pozycji wicelidera, czy uda im się utrzymać tę pozycję?

Węgry – Albania zapowiedź (sobota, 20:45)

Węgrzy po sześciu kolejkach zmagań w eliminacjach zajmują dopiero czwarte miejsce w grupowej tabeli. Gospodarze mają na swoim koncie dokładnie dziesięć punktów, na które złożyły się trzy wygrane, remis oraz dwie porażki. Ofensywa gospodarzy radzi sobie świetnie, dwanaście zdobytych bramek to naprawdę świetny rezultat, niestety tego samego nie można powiedzieć o ich defensywie, która pozwoliła rywalom na zdobycie już dziesięciu goli.

Albania w tegorocznych eliminacjach radzi sobie naprawdę znakomicie. Goście po sześciu kolejkach zajmują drugie miejsce w grupie. Co prawda dwanaście punktów w dorobku nie sprawia, że ich pozycja jest szczególnie bezpieczna, jednak tak naprawdę chyba nikt nie spodziewał się, że będą oni sobie tak dobrze radzić w tych eliminacjach. Kluczem do sukcesu Albańczyków jest bez wątpienia defensywa, która straciła do tej pory sześć bramek.

Węgry – Albania nasze typy

Walka o drugie miejsce w grupie I jest naprawdę zacięta. Naszym zdaniem takie też będzie dzisiejsze spotkanie między tymi ekipami. Stawiamy dzisiaj na remis oraz BTTS, obie ekipy na pewno nie odpuszczą i od pierwszej minuty spotkania będą szły na przysłowiową wymianę ciosów.

Węgry – Albania |typ: remis @3.40 Noblebet

Węgry – Albania |typ: BTTS @2.27 Noblebet

Węgry – Albania kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentują się następująco:

wygrana Węgrów: 2.15

remis: 3.40

zwycięstwo Albanii: 4.25

Węgry – Albania fakty meczowe

Albania straciła w tych eliminacjach sześć goli.

Węgrzy straciła w eliminacjach łącznie dziesięć bramek.

Albania przystępuje do tego starcia jako wicelider grupy.

Węgry pięć ostatnich spotkań

Węgry – Andora 2:1

Albania – Węgry 1:0

Węgry – Anglia 0:4

Niemcy – Węgry 2:2

Węgry – Francja 1:1

Albania pięć ostatnich spotkań

Albania – San Marino 5:0

Albania – Węgry 1:0

Polska – Albania 4:1

Czechy – Albania 3:1

Walia – Albania 0:0