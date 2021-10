Nowy właściciel Newcastle zbuduje drużynę marzeń? Pierwsi zawodnicy już na celowniku

Przejęcie Newcastle United przez saudyjskiego szejka Mohameda bin Salmana zapoczątkowało falę plotek transferowych łączących największe gwiazdy światowego futbolu z transferem do klubu z Premier League. Kto miałby się znaleźć w dream teamie bin Salmana?

Cele z górnej półki

Pogłoski o przejęciu Newcastle przez saudyjskich szejków pojawiały się już od dłuższego czasu. Przedwczoraj pogłoski te stały się faktem i Public Investment Fund stał się właścicielem 100% akcji klubu. Na uwagę zasługuje fakt, że związany z funduszem Mohamed bin Salman dysponuje majątkiem nieporównywalnie większym niż szejkowie z Manchesteru City. Już na chwilę po dokonaniu transakcji pojawiły się pierwsze plotki o potencjalnych celach transferowych Newcastle. Czy bin Salman stworzy galaktyczną drużynę?

Mówi się, że pierwszym dużym wzmocnieniem Srok miałby być Philippe Coutinho. Niemal pewne wydaje się, że pomocnik nie zagrzeje na dłużej miejsca w FC Barcelonie i wkrótce opuści klub z Camp Nou. Transfer do Newcastle wydaje się więc co najmniej sensowny. Kolejnym zawodnikiem, którego już niebawem mielibyśmy oglądać w barwach Newcastle jest Mauro Icardi, który od jakiegoś czasu nie gra już pierwszych skrzypiec w PSG. Poza piłkarzami wiele mówi się także o trenerach. Mało prawdopodobne wydaje się, by na sowim stanowisku pozostał Steve Bruce. Kto miałby go zastąpić? W tym kontekście najczęściej wymienia się nazwisko Antonio Conte.