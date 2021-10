Zmiana warty

Mecz z San Marino był dla Łukasza Fabiańskiego ostatnim występem w barwach reprezentacji Polski. W 57. minucie spotkania bramkarz West Hamu został zmieniony przez Radosława Majeckiego. Można to uznać za symboliczną zmianę warty w reprezentacji, gdyż Majecki uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych golkiperów młodego pokolenia.

Alergia na pożegnania

Kiedy w 57. minucie spotkania Łukasz Fabiański opuszczał boisko wiele ze zgromadzonych na Stadionie Narodowym osób nie potrafiło opanować wzruszenia. Wzruszył się również komentujący mecz dla TVP Robert Podoliński, co przez współkomentującego mecz Jacka Laskowskiego określone zostało mianem alergii na pożegnania. Łez nie opanował sam Łukasz Fabiański, któremu reprezentanci Polski i San Marino ustawili szpaler.

Fabiański po raz ostatni zdjął reprezentacyjne rękawice i w towarzystwie głośnych wiwatów i braw pożegnał się z każdym członkiem drużyny i sztabu reprezentacji z osobna. W jego miejsce na murawie pojawił się Radosław Majecki. 21-letni bramkarz AS Monaco tym samym zadebiutował w meczu dorosłej reprezentacji Polski. Do tej pory Majecki zaliczył trzy występy w kadrze do lat 21 i dziesięć występów w reprezentacji U20. Możemy to uznać za symboliczną zamianę warty w bramce reprezentacji Polski. Być może za kilka lat Majecki i Kamil Grabara rywalizować będą o trykot z numerem jeden równie zacięcie co Fabiański i Szczęsny.

57 meczów

Mecz z San Marino był dla Łukasza Fabiańskiego pięćdziesiątym siódmym rozegranym w biało-czerwonych barwach. 36-letni golkiper zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu z Arabią Saudyjską. Debiut w spotkaniu o punkty to już rok 2007 i starcie eliminacji do Euro 2008 z Serbią. Fabiański stanął między słupkami na pamiętnych dla nas mistrzostwach Europy we Francji. Tm też popisał się fantastyczną interwencją w meczu 1/8 finału ze Szwajcarią.