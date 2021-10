Polska – San Marino 5:0. Tak wygląda teraz grupa I

Polska wygrała z San Marino 5:0 w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze.

W grupie I, w której występują Biało-Czerwoni odbyły się dziś także mecze Andora – Anglia oraz Węgry – Albania.

Polska na piątkę



Mecz z San Marino zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, przebiegał pod dyktando drużyny Paulo Sousy. Wynik spotkania w 10. minucie otworzył Karol Świderski, który pokonał bramkarza gości strzałem głową po asyście Przemysława Płachety. Gol był jeszcze sprawdzany przez system VAR w związku z ewentualnym spalonym, ale ostatecznie został uznany.

W 20. minucie spotkania było już 2:0. Z lewej strony pola karnego piłkę dogrywał Kacper Kozłowski i po pechowej interwencji Cristiana Brolliego wpadła ona do siatki.

Kolejne bramki Polacy zdobywali po przerwie. W 50. minucie meczu swojego pierwszego gola w reprezentacji zdobył Tomasz Kędziora. W 84. minucie na 4:0 podwyższył Adam Buksa, a siedem minut później, już w doliczonym czasie gry, rezultat meczu na 5:0 ustalił Krzysztof Piątek.

Wyniki „polskiej” grupy

W rozegranych w sobotę pozostałych meczach grupy I, w której występuje reprezentacja Polski, Anglia pokonała na wyjeździe Andorę 5:0, a Albania wygrała w Budapeszcie z Węgrami 1:0. Wynik tego drugiego spotkania sprawia, że Albania pozostała na drugim miejscu w grupie, które daje prawo do walki o mundial poprzez baraże.

Sytuacja w „polskiej” grupie eliminacji wygląda teraz następująco:

Anglia 19 pkt Albania 15 pkt Polska 14 pkt Węgry 10 pkt Andora 3 pkt San Marino 0 pkt

Kolejny mecz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski rozegra już we wtorek 12 października, gdy zmierzy się w Tiranie z Albanią, w bezpośredniej konfrontacji o miejsce gwarantujące udział w barażach do mistrzostw świata w Katarze.