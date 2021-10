🇺🇦 Ukraina – Bośnia i Hercegowina 🇧🇦 Typy, kursy (12.10.2021)

Mecz Ukrainy z Bo艣ni膮 i Hercegowin膮 b臋dzie dla tych ekip najwa偶niejszym starciem w tych eliminacjach. Obie dru偶yny walcz膮 o drugie miejsce w grupie, kt贸re zapewni miejsce w bara偶ach o awans na przysz艂oroczne mistrzostwa 艣wiata. Faworytami tego starcia s膮 jednak gospodarze, kt贸rzy nie do艣膰, 偶e na papierze wydaj膮 si臋 by膰 lepsi, to dodatkowo zagraj膮 na w艂asnym obiekcie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Gospodarze maj膮 w tym momencie dwa punkty przewagi nad Bo艣ni膮. Ich rywale zagrali co prawda w jednym spotkaniu mniej, ale wygrana w tym meczu da Ukrainie ogromny komfort psychiczny przed ostatnim grupowym starciem. O trzy punkty w starciu z Bo艣ni膮 nie b臋dzie 艂atwo, ale je艣li gospodarze chc膮 pokaza膰, 偶e zas艂uguj膮 na drugie miejsce, to takie mecze musz膮 wygrywa膰.

Go艣cie zdaj膮 sobie spraw臋, 偶e pora偶ka w tym meczu praktycznie przekre艣li ich szanse na awans do bara偶y. Mimo wszystko Bo艣niacy nie maj膮 absolutnie nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e go艣cie powalcz膮 do samego ko艅ca spotkania o jak najlepszy rezultat na stadionie w Ukrainie. Szykuje si臋 bardzo ciekawy mecz.

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina nasze typy

Ukraina na pewno b臋dzie chcia艂a wykorzysta膰 przewag臋 w艂asnego obiektu w tym wa偶nym dla obu ekip spotkaniu. Go艣cie jednak nie maj膮 nic do stracenia i dobrze wiedz膮, 偶e pora偶ka w tym starciu b臋dzie oznacza艂a praktycznie koniec marze艅 o drugim miejscu w grupie. Szykuje si臋 otwarte i bardzo wyr贸wnane starcie w Lwowie.

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina | Typ: Ukraina @1.78 BETFAN

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 goli @2.37 BETFAN

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Ukraina. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.78. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.70. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.55.

Ukraina – Bo艣nia i Hercegowina fakty meczowe

Obie ekipy nie przegra艂y od 4 mecz贸w.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 9 spotka艅.

Na ostatnich 6 mecz贸w Ukrainy w a偶 5 obie ekipy strzela艂y gola.

Ukraina ostatnie pi臋膰 spotka艅

Finlandia – Ukraina 1:2

Czechy – Ukraina 1:1

Ukraina – Francja 1:1

Kazachstan – Ukraina 2:2

Ukraina – Anglia 0:4

Bo艣nia i Hercegowina ostatnie pi臋膰 spotka艅

Kazachstan – Bo艣nia i Hercegowina 0:2

Bo艣nia i Hercegowina – Kazachstan 2:2

Bo艣nia i Hercegowina – Kuwejt 1:0

Francja – Bo艣nia i Hercegowina 1:1

Dania – Bo艣nia i Hercegowina 2:0