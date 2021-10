Maciej Szczęsny oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu

Tydzień temu Maciej Szczęsny został zatrzymany do kontroli drogowej, w wyniku której okazało się, że prowadził po alkoholu. Prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

W miniony wtorek nad ranem w Warszawie funkcjonariusze stołecznej policji zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena, prowadzonego jak się później okazało przez byłego bramkarza m.in. Legii Warszawa, Widzewa Łódź i Polonii Warszawa.

„Jest mi potwornie wstyd”

W trakcie kontroli badanie alkomatem wykazało, że Maciej Szczęsny miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeszcze tego samego dnia były piłkarz dementował tę informację w wywiadzie dla Interii, ale teraz okazuje się, że pomylił się w swoich obliczeniach i pierwotnie podana w mediach wartość faktycznie jest prawdziwa.

Maciej Szczęsny w rozmowie z Polską Agencją Prasową opowiedział o okolicznościach całego zajścia i przyznał, że wypił do kolacji dwa piwa, a później wiózł nad ranem swoją żonę do pracy.

– Wiozłem żonę do pracy. Żona jest stewardessą i zostałem zatrzymany do kontroli. Dosyć niespodziewanie żona została wezwana do pracy, bo miała tzw. standby telefoniczny. Nie spodziewałem się, że wydzwonią żonę na standby’u, bo bardzo rzadka się to zdarza. Tym razem się niestety zdarzyło. Obudziła mnie, umyłem zęby i wsiadłem do auta, będąc przekonanym, że jestem „czysty”, a tymczasem okazało się, że nie. Jest mi potwornie wstyd – powiedział w rozmowie PAP Maciej Szczęsny.

Akt oskarżenia już w sądzie

– Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia w sprawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie 8 października 2021 roku skierowała do sądu w tej sprawie akt oskarżenia – przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo z kodeksu karnego. Maciejowi Szczęsnemu grozi teraz grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Jego sprawę rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.