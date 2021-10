Cracovia – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (17.10.2021)

Choć starcie Cracovii z Wartą Poznań na papierze nie zapowiada się na najciekawsze w 11. kolejce Ekstraklasy, to dla obu ekip ten mecz będzie bardzo ważny. Gospodarze wiedzą, że grają z drużyną, która ma w ostatnim czasie wiele kłopotów, a goście za to pilnie potrzebują punktów jeśli chcą uciec ze strefy spadkowej. Jedno jest jednak pewne – szykuje się naprawdę ciekawy mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Cracovia – Warta Poznań zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze póki co mogą być względnie zadowoleni ze swoich wyników w tym sezonie. Początek dla ekipy Cracovii był naprawdę trudny, ale w ostatnim czasie drużyna z Krakowa zaczęła grać na lepszym poziomie i być może gospodarze będą w stanie dalej punktować regularnie i piąć się w górę ligowej tabeli.

Goście za to po ostatnim świetnym sezonie nie są w stanie nawiązać do tych wyników z zeszłego roku. Drużyna Warty przegrywa mecz za meczem i na ten moment fani tej ekipy mogą spodziewać się, że ich ulubieńcy w tym roku będą musieli walczyć o utrzymanie do samego końca sezonu. Mimo wszystko goście wierzą w powrót do tej formy z zeszłego roku i być może w starciu z Cracovią gra Warty będzie wyglądała lepiej.

Cracovia – Warta Poznań nasze typy

Warta gra w ostatnim czasie naprawdę kiepsko. Cracovia co prawda nie ma póki co świetnego sezonu, ale jednak ekipa z Krakowa wydaje się być zdecydowanym faworytem tego spotkania i można spodziewać się, że to zawodnicy gospodarzy będą bardziej zadowoleni po tym starciu.

Cracovia – Warta Poznań | Typ: Cracovia @1.99 BETFAN

Cracovia – Warta Poznań | Typ: powyżej 2.5 goli @2.09 BETFAN

Cracovia – Warta Poznań kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Cracovia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.99. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Cracovia – Warta Poznań, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.00.

Cracovia – Warta Poznań fakty meczowe

Goście przegrali 4 ostatnie mecze.

Warta nie wygrała od 8 spotkań.

Na ostatnich 7 meczów Cracovii w aż 6 obie drużyny strzeliły gola.

Cracovia ostatnie pięć spotkań

Cracovia – Stal Mielec 3:3

Piast Gliwice – Cracovia 2:4

ŁKS – Cracovia 0:0

Pogoń Szczecin – Cracovia 1:1

Cracovia – Górnik Zabrze 2:2

Warta Poznań ostatnie pięć spotkań

Raków Częstochowa – Warta Poznań 3:0

Olimpia Grudziądz – Warta Poznań 2:0

Warta Poznań – Zagłębie Lubin 0:2

Górnik Zabrze – Warta Poznań 1:0

Warta Poznań – Bruk-Bet Termalica 0:0