Courtois ostro o UEFA: Troszczą się tylko o swoje kieszenie

Bramkarz reprezentacji Belgii Thibaut Courtois nie szczędzi ostrych słów pod adresem FIFA i UEFA. Belg najmocniej krytykuje pomysł rozgrywania meczu o trzecie miejsce w Lidze Narodów i jest zdania, że UEFA bardziej niż o dobru zawodników myśli o pieniądzach.

Liczą się tylko pieniądze

Belgia uległa Włochom 1:2 w spotkaniu o trzecie miejsce Ligi Narodów UEFA. Swoją frustrację jeszcze przed samym spotkaniem wyrażał jednak Thibaut Courtois. Rozgoryczony po półfinałowej porażce z Francją bramkarz mówił: – Sobotni mecz z Włochami nie ma sensu. Tak samo jak zajęcie 3. miejsca w Lidze Narodów. Nie wiem, dlaczego go rozgrywamy.

Już po spotkaniu o trzecie miejsce Belg odniósł się także do całej polityki UEFA i FIFA zarzucając, że nie zależy im na dobru graczy, a jedynie na dodatkowych pieniądzach w kasie: – To było spotkanie tylko dla pieniędzy. To dodatkowe pieniądze UEFA, ponieważ mecz był transmitowany w telewizji. Courtois odniósł się również do sprawy Superligi i zarzucił organizacjom piłkarskim hipokryzję: – Krytykują pomysł dotyczący Superligi, a sami nie dbają o graczy, troszczą się tylko o swoje kieszenie. To zła rzecz, o której się nie mówi. Słyszymy o corocznych mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Kiedy odpoczniemy? Nigdy. Nie jesteśmy robotami. Mamy coraz więcej spotkań i coraz mniej odpoczynku. Nikogo to nie obchodzi.