🇸🇻 Salwador – Meksyk 🇲🇽 Typy, kursy (14.10.2021)

Mecz Salwador – Meksyk będzie równie ważny dla obu ekip. Gospodarze mogą dzięki niemu przedłużyć swoje nadzieje na pozostanie w grze o awans na mundial, a goście umocnić się w stawce na pozycji lidera tego wyścigu w Ameryce Północnej i Centralnej.

Salwador – Meksyk zapowiedź (czwartek, 04:05)

Reprezentacja Salwadoru rozegrała dotąd w eliminacjach 5 spotkań, wygrywając tylko jedno z nich, 2 remisując i 2 razy przegrywając. Z 5 punktami na koncie nie przekreśliła jeszcze swoich szans na awans do mistrzostwa świata, ale kolejna porażka znów oddali ją od tego celu.

O zwycięstwo w najbliższym spotkaniu zdecydowanie łatwo jednak nie będzie, bo Salwador zmierzy się z Meksykiem, czyli liderem tabeli w eliminacjach do mundialu z Ameryki Północnej i Centralnej. Goście wygrali dotąd 3 spotkania, 2 zremisowali i nie zaznali jeszcze smaku porażki. Porównując dyspozycję obu ekip przed ich bezpośrednią konfrontacją to właśnie Meksyk jest więc faworytem tego meczu.

Salwador – Meksyk nasze typy

Forma obu zespołów wskazuje, że to goście powinni mieć inicjatywę w meczu na Estadio Cuscatlan. To właśnie Meksyk będzie zapewne przeważał w tym spotkaniu, co powinno sprawić, że powinniśmy zobaczyć w nim kilka bramek.

Salwador – Meksyk | Typ: powyżej 1.5 goli @1.40 Superbet

Salwador – Meksyk | Typ: Meksyk powyżej 1.5 goli @1.75 Superbet

Salwador – Meksyk kursy bukmacherów

Zdecydowanie większe szanse na wygraną w meczu Salwador – Meksyk bukmacherzy dają gościom. Wygraną Meksyku Superbet wystawił z kursem 1.45. Zwycięstwo Salwadoru znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 8.20, a remis z kursem 4.15.

Salwador – Meksyk fakty meczowe

Meksyk zdobywał przynajmniej jednego gola w każdym z ostatnich 5 spotkań

Bilans Salwadoru w eliminacjach w meczach u siebie: 1 wygrana, 2 remisy, bramki: 1-0

Bilans Meksyku w eliminacjach w meczach na wyjeździe: 1 wygrana, 1 remis, bramki: 2-1

Salwador – pięć ostatnich spotkań

Kostaryka – Salwador 2:1

Salwador – Panama 1:0

Salwador – Gwatemala 0:2

Kanada – Salwador 3:0

Salwador – Honduras 0:0

Meksyk – pięć ostatnich spotkań

Meksyk – Honduras 3:0

Meksyk – Kanada 1:1

Panama – Meksyk 1:1

Kostaryka – Meksyk 0:1

Meksyk – Jamajka 2:1