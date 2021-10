Bartosz Bereszyński wkrótce zmieni barwy klubowe?!

Niebawem jeden z reprezentantów Polski może zostać bohaterem głośnego transferu. Corriere dello Sport informuje, że Bartosz Bereszyński może niebawem zostać piłkarzem AS Romy. Czy już wkrótce polski obrońca będzie miał okazje występować pod wodzą Jose Mourinho?

Bereszyński w Romie?

Dziennikarze Corriere dello Sport uważają, że już podczas najbliższego okienka transferowego Bartosz Bereszyński może zmienić klubowe barwy. Piłkarz, który od czterech lat gra we włoskiej Sampdorii może wkrótce przenieść się do innego klubu Serie A – AS Romy. Polski obrońca miałby zastąpić w pierwszym składzie Romy Ricka Karsdorpa. Trudno określić jaką kwotę musiałaby za polskiego obrońcę zapłacić Roma. Bereszyński wyceniany jest na kwotę mniej więcej sześciu milionów euro.

Kontrakt 29-latka z Sampdorią dobiega końca dopiero w 2023 roku, więc wydaje się, że chcąc pozyskać Polaka, Roma musiałaby zapłacić Sampdorii kwotę nieco wyższą niż wspomniane 6 milionów euro. Przypomnijmy, że latem tego roku trenerem rzymskiego klubu został Jose Mourinho. Być może więc jeszcze w tym sezonie Bereszyński stanie przed szansą współpracy z legendarnym trenerem.