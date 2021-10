Albania – Polska. „Najważniejsze jest zwycięstwo”

Mecz Albania – Polska zakończył się wygraną „Biało-czerwonych” 1:0. Jak przebieg tego spotkania ocenili reprezentanci Polski?

Dla portalu Łączy Nas Piłka po meczu w Tiranie wypowiedzieli się m.in. Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny oraz strzelec zwycięskiego gola – Karol Świderski.

„Kontrowaliśmy spotkanie”

– Przyjechaliśmy do Tirany z nastawieniem na zwycięstwo. Taka wygrana wzmacnia nas i cieszy. Wiemy jaka atmosfera panuje na stadionie w Tiranie, mieliśmy tego świadomość. Nie grałem na wielu stadionach, na których było tak głośno. Poza dwoma, trzema akcjami, kiedy daliśmy im pograć w piłkę, kontrowaliśmy spotkanie. Pokazaliśmy, że mamy większe umiejętności. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, że sędzia musi przerywać spotkanie. Oni byli zdenerwowani, a my wrócimy do Polski zadowoleni – powiedział po meczu z Albanią portalowi Łączy Nas Piłka Piotr Zieliński.

„Najważniejsze jest zwycięstwo”

– Nie był to ładny mecz, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Myślę, że od jakiegoś czasu nasza gra w defensywie wygląda zdecydowanie lepiej. Wcześniej traciliśmy niepotrzebne bramki po indywidualnych błędach. Teraz udało nam się wystrzegać błędów. Rywale nie mieli zbyt wielu sytuacji, dobrze ich powstrzymywaliśmy. To bardzo dobry sygnał przed kolejnymi meczami – ocenił spotkanie Wojciech Szczęsny.

Skromny Świderski

Krótko na temat meczu w Tiranie wypowiedział się też strzelec zwycięskiego gola, Karol Świderski, który docenił pracę całego zespołu.

– Cieszę się z gola i że mogłem pomóc drużynie. Gratulacje należą się całemu naszemu zespołowi, gdyż zostawiliśmy „serducho” na boisku. Zrobiliśmy to, co zapowiadaliśmy na konferencji, czyli wygraliśmy – powiedział napastnik reprezentacji Polski i greckiego PAOK-u.