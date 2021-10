Mistrzostwa świata co dwa lata? Tego chce FIFA

Mistrzostwa świata rozgrywane nie co cztery, ale co dwa lata? Choć w tej chwili brzmi to zaskakująco, rewolucja dotycząca częstotliwości rozgrywania mundialu faktycznie może mieć miejsce. Takiej zmiany chcą przedstawiciele FIFA.

Głos w sprawie zabrał m.in. prezydent światowej federacji piłkarskiej, Gianni Infantino, który przekonuje, że to naprawdę dobry pomysł.

Infantino odpowiada na krytykę

Pomysł mundialu co dwa lata zdążył już rozgrzać dużą część piłkarskiej społeczności. Nie brak głosów, że częstsze mistrzostwa obniżyłyby prestiż tej imprezy. Zupełnie inaczej widzi to Gianni Infantino.

– To magiczny turniej i być może powinien odbywać się częściej. Prestiż wydarzenia zależy od jego jakości, a nie od częstotliwości. Co roku odbywają się Super Bowl, Wimbledon, Liga Mistrzów i wszyscy są tym podekscytowani – stwierdził prezydent FIFA.

Mistrzostwa w Izraelu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich?

Szef światowej federacji piłkarskiej przedstawił jeszcze inny pomysł dotyczący mistrzostw świata. Jego zdaniem w roku 2030 mundial mógłby się odbyć w Izraelu oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Gianni Infantino rozmawiał już na ten temat z władzami Izraela – premierem Naftalim Bennettem i prezydentem Isaackiem Herzogiem.

Organizatorzy mundialu w roku 2030 zostaną wybrani w roku 2024. Najbliższe mistrzostwa zorganizuje Katar, a kolejne Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada.