Argentyna – Peru 🇦🇷 🇵🇪 Typy, kursy (15.10.2021)

Będąca wiceliderem eliminacji Argentyna zmierzy się dzisiaj z Peru. Czy zwycięzcy Copa America odnotują kolejną wygraną?

Argentyna – Peru zapowiedź (piątek, 1:30)

Piłkarze reprezentacji Argentyny nie ponieśli w tych eliminacjach jeszcze ani jednej porażki. Niestety jednak cztery remisy w dziesięciu meczach sprawiły, że zespół traci do liderującej stawce Brazylii aż sześć punktów. Na pochwałą w argentyńskim obozie zasługuje z pewnością defensywa, która pozwoliła rywalom do tej pory na zdobycie tylko sześciu goli, co z kolei stanowi drugi najlepszy wynik w stawce.

Peru niestety nie może zaliczyć tych eliminacji do udanych. Zespół mimo występu na poprzednim mundialu nie był w stanie podczas tegorocznych kwalifikacji wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Peruwiańczycy mają co prawda na koncie jedenaście punktów, ale o awans będzie im szalenie ciężko, bowiem znajdują się nad nim ekipy z naprawdę wysokiej półki, które raczej nie wypuszczą swojego prowadzenia z rąk.

Argentyna – Peru nasze typy

Niestety nic nie wskazuje na to, by goście byli w stanie sprawić dzisiaj jakąkolwiek niespodziankę. Z tego też powodu stawiamy na gospodarzy z handicapem oraz na to, że wygrają oni zarówno pierwszą połowę jak i cały mecz.

Argentyna – Peru |typ: handicap (-1.5) – Argentyna @1.65 Superbet

Argentyna – Peru |typ: Argentyna wygra pierwszą połowę oraz cały mecz @1.60 Superbet

Argentyna – Peru kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Argentyny: 1.18

remis: 7.20

zwycięstwo Peru: 18.00

Argentyna – Peru fakty meczowe

Argentyna nie przegrała ani jednego meczu w eliminacjach.

Argentyna straciła do tej pory tylko sześć bramek.

Peru przegrało dwa z trzech poprzednich meczów w eliminacjach.

Argentyna pięć ostatnich spotkań

Argentyna – Urugwaj 3:0

Paragwaj – Argentyna 0:0

Argentyna – Boliwia 3:0

Wenezuela – Argentyna 1:3

Argentyna – Brazylia 1:0

Peru pięć ostatnich spotkań

Boliwia – Peru 1:0

Peru – Chile 2:0

Brazylia – Peru 2:0

Peru – Wenezuela 1:0

Peru – Urugwaj 1:1