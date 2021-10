Lazio – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (16.10.2021)

Jeden z dw贸ch hit贸w weekendowych we W艂oszech. Lazio – Inter to bardzo wa偶ne spotkanie dla tabeli oraz szkoleniowca go艣ci. Do niedawna robi艂 kapitalne wyniki w Lazio, a od tego sezonu przej膮艂 zesp贸艂 mistrza kraju. To b臋dzie sentymentalny powr贸t Simone Inzaghiego do stolicy.

Lazio – Inter zapowied藕 (sobota, 18:00)

Na boisku by艂 tym mniej znanym i popularnym z braci. Na 艂awce trenerskiej – p贸ki co – zdecydowanie bije na g艂ow臋 Filippo. Simone Inzaghi ma za sob膮 bardzo udany okres w Lazio. By艂y wygrane krajowe puchary i superpuchary, do tego wyciska艂 z dru偶yny naprawd臋 maksa oraz rozwin膮艂 wielu pi艂karzy na bardzo wysoki poziom. Teraz wskoczy艂 do jeszcze mocniejszego klubu. Przede wszystkim takiego, kt贸ry zapewnia mu mo偶liwo艣膰 regularnej gry o trofea, Lidze Mistrz贸w oraz obcowanie z lepszymi pi艂karzami. Pocz膮tek sezonu nie najgorszy, jednak cel dla Neroazurrich jest prosty – obroni膰 scudetto. St膮d trzeba mocno punktowa膰 od pocz膮tku, zw艂aszcza przy takim starcie Napoli czy Milanu.

Gospodarze ruszyli w sezon od dw贸ch wygranych, ale 3:1 z Empoli i 6:1 ze Spezi膮 na nikim nie zrobi艂o wra偶enia, patrz膮c po kolejnych rezultatach. Najwi臋kszym pozytywem tego sezonu jest 3:2 z Rom膮 w derbach. Prymat w Wiecznym Mie艣cie zawsze cieszy, ale co z tego, skoro po drodze dru偶yna remisuje z Torino czy Cagliari, a w Bolonii zostaje rozbita a偶 trzema bramkami! Co tu du偶o m贸wi膰 w defensywie jest jeszcze mn贸stwo do poprawy. Na dzisiaj 12 straconych goli to najgorszy wynik z ca艂ej czo艂贸wki.

Lazio – Inter kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lazio wygra, kurs: 3,30

Inter wygra, kurs: 2,17

Remis, kurs: 3,45

Lazio – Inter fakty meczowe

Mecz sz贸stej z trzeci膮 dru偶yn膮 w tabeli. Na koncie gospodarzy 11 punkt贸w – tyle co Juve czy Atalanta – za艣 Inter ma sze艣膰 oczek wi臋cej

Go艣cie maj膮 najlepszy atak w lidze – 22 gole to 艣rednia ponad trzech strzelanych na mecz

W spotkaniach z udzia艂em Lazio padaj膮 prawie cztery gole na mecz – 27 w siedmiu spotkaniach

Ostatnie starcie tych ekip na Olimpico to remis 1:1 w 3. kolejce ubieg艂ego sezonu

Lazio – Inter typy

Dwa typy na gole. Jeden znacznie bezpieczniejszy, a w drugim troch臋 zaryzykujemy, typuj膮c strzelanin臋.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,53 BETFAN

Typ: Obie po艂owy powy偶ej 1,5 bramki @ 4,10 BETFAN