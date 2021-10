Celta – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (17.10.2021)

To b臋dzie jedno z ciekawszych niedzielnych spotka艅. Celta – Sevilla to starcie dru偶yn, kt贸re chc膮 gra膰 w pi艂k臋. Faworytem oczywi艣cie go艣cie, ale nazwy dru偶yn zwiastuj膮 dobr膮 gr臋 na Estadio Balaidos.

Celta – Sevilla zapowied藕 (niedziela, 16:15)

W ubieg艂ym sezonie oba mecze tych ekip przynios艂y mn贸stwo goli. W Andaluzji by艂o ich sze艣膰, w Galicji jedn膮 wi臋cej! Powt贸rka z tych gier by艂aby na pewno dobr膮 reklam膮 dla LaLiga. Gdy Sevilla pokona艂a Celte 4:2 na Ramon Sanchez Pizjuan w贸wczas debiutowa艂 w zespole dzisiejszych gospodarzy Eduardo Coudet. Co prawda nie na 艂awce trenerskiej, ale z trybun, jednak ju偶 przyjemniej ogl膮da艂o si臋 Celestes. Z czasem zostali jednym z najbardziej efektownie graj膮cych zespo艂贸w lidze. Jednak poczatek tego sezonu jest naprawd臋 trudny dla nich. Ledwie siedem punkt贸w to wynik naprawd臋 s艂aby. Tym bardziej patrz膮c na jako艣膰, jak膮 powinien dawa膰 ten zesp贸艂.

Sevilla wysoko, na czwartym miejscu z 14 punktami i zaleg艂ym meczem. Je艣li go wygraj膮, zr贸wnaj膮 si臋 z prowadz膮c膮 tr贸jk膮. Nadal ekipa Lopeteguiego wyr贸偶nia si臋 kapitaln膮 defensyw膮. Trzy stracone gole to wynik podobny do tego, kt贸ry ma Villarreal. R贸偶nica jest taka, 偶e nieco lepiej punktuj膮. Trzeba jednak przyzna膰, 偶e poza domem Sevilla taka gro藕na nie jest. Remis z Elche i Realem Sociedad ora pora偶ka w Granadzie. Jedynie pokonali Getafe, ale w tym sezonie to 偶adna sztuka. W Lidze Mistrz贸w tak偶e bez fajerwerk贸w – remisy z RB Salzburg oraz Wolfsburgiem.

Celta – Sevilla kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Celta wygra, kurs: 3,55

Sevilla wygra, kurs: 2,27

Remis, kurs: 3,20

Celta – Sevilla fakty meczowe

Spotkanie 15. dru偶yny z czwart膮 w tabeli. Na koncie gospodarzy 7 punkt贸w, za艣 gospodarze maj膮 dwa razy tyle

Sevilla to tak偶e najlepsza defensywa ligi, obok Villarrealu, gdy偶 stracili ledwie 3 gole

Celta u siebie zdoby艂a do tej pory ledwie trzy punkty. To efekt wygranej nad Granad膮, ale wcze艣niej polegli na Balaidos z Atletico, Athletikiem oraz Cadizem

W ubieg艂ym sezonie oba mecze tych ekip przynios艂y mn贸stwo emocji. W obu przypadkach lepsza by艂a Sevilla. U siebie 4:2, na wyje藕dzie 4:3

Celta – Sevilla typy

Du偶o goli? Na to liczymy przy spotkaniu ofensywnie nastawionych ekip. Powt贸rka sprzed roku? Oby!

Typ: Powy偶ej 2,0 bramki @ 1,70 Noblebet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,98 Noblebet