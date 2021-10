Oriol Domenech poinformował na łamach programu “Onze”, że Dani Alves zaoferował swoje usługi FC Barcelonie i bardzo możliwe, że niebawem piłkarza ponownie będziemy mieli okazję oglądać w barwach Dumy Katalonii.

Dani Alves rozstał się w ostatnim czasie z Sao Paulo FC i od połowy września pozostaje wolnym zawodnikiem. Brazylijski klub nie wypłacał 38-letniemu obrońcy pensji co doprowadziło do rozwiązania kontraktu. W kuluarach mówi się, że piłkarz ma być zdecydowany na powrót do europejskiego futbolu, a konkretnie do FC Barcelony, której barwy reprezentował w latach 2008 – 2016.

Barcelona nie jest zainteresowana?

Pozostający wolnym zawodnikiem Dani Alves nie może narzekać na brak zainteresowania. O piłkarzu mówiło się ostatnio dużo, zwłaszcza kiedy wraz z reprezentacją Brazylii zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Obrońca nie myśli o zakończeniu kariery i chciałby wystąpić na najbliższych mistrzostwach świata w Katarze. Może być to jednak trudne do wykonania jeśli Alves nadal pozostanie bez klubu. Brazylijczyk znalazł rozwiązanie tej sytuacji i zaoferował swoje usługi FC Barcelonie.

Wydaje się, że choć piłkarskich umiejętności Alvesowi wciąż nie można odmówić to na Camp Nou niewiele osób czeka na niego z otwartymi rękami. Ronald Koeman nie ma zbyt dużych problemów z obsadzeniem pozycji prawego obrońcy, gdzie do dyspozycji ma Sergino Desta, Oscara Mingueza i Sergiego Roberto. W związku z tym wiele wskazuje na to, że Barcelona może nie być zainteresowana ponownym sprowadzeniem obrońcy na Camp Nou i 38-latek będzie musiał poszukać dla siebie innego klubu.