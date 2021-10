ŁKS – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (17.10.2021)

W niedzielnym starciu trzynastej kolejki Fortuna I Ligi zmierz膮 si臋 ze sob膮 dru偶yny, kt贸re przed sezonem uznawane by艂y za g艂贸wnych faworyt贸w do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy. P贸ki co 偶adna z ekip nie zajmuje miejsca, kt贸re premiowa艂oby awansem do najwy偶szej klasy rozgrywkowej. Niemniej jednak spotkanie 艁KS-u i Arki Gdynia zapowiada si臋 na jedno z ciekawszych w tej serii gier.聽

艁KS – Arka Gdynia zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Dru偶yna 艁KS-u rozpocz臋艂a sezon ca艂kiem nie藕le jednak ostatnio prezentuj膮 si臋 w kratk臋. Pora偶ki przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 przeplataj膮 wyjazdowymi zwyci臋stwami, co trzeba przyzna膰 jest przypadkiem do艣膰 nietypowym. W kontek艣cie niedzielnego spotkania kibic贸w 艁KS-u mo偶e niepokoi膰 fakt, 偶e zostanie ono rozegrane w艂a艣nie w 艁odzi. Czy 艁KS prze艂amie pass臋 czterech domowych mecz贸w bez zwyci臋stwa i w ko艅cu da powody do rado艣ci zgromadzonym na trybunach kibicom?

Forma Arki Gdynia w ostatnim czasie zwy偶kuje. Gdynianie nadrabiaj膮 deficyty punktowe z pierwszych kolejek i powoli pn膮 si臋 w g贸r臋 tabeli Fortuna I Ligi. Przed przerw膮 reprezentacyjn膮 Arka zaliczy艂a wysokie wyjazdowe zwyci臋stwo z GKS-em Jastrz臋bie, a na w艂asnym boisku bezbramkowo zremisowa艂a z drug膮 w tabeli Koron膮 Kielce. Ostatnie wyniki zmieni艂y si臋 w seri臋 trzech ligowych mecz贸w bez pora偶ki. W kontek艣cie nieporadno艣ci 艁KS-u w domowych spotkaniach, gdynianie stoj膮 przed szans膮 dopisania do swojego konta kolejnych trzech punkt贸w.

艁KS – Arka Gdynia nasze typy

Wydaje si臋, 偶e nico wi臋cej przes艂anek przemawia w niedziel臋 za zwyci臋stwem Arki. Triumf 艁KS-u b臋dzie mo偶na raczej uzna膰 za niespodziank臋, cho膰 trzeba te偶 mie膰 na uwadze, 偶e ka偶da z艂a passa musi kiedy艣 dobiec ko艅ca. Typujemy jednak, 偶e nie nast膮pi to jeszcze w meczu z Ark膮.

艁KS – Arka Gdynia | Typ: Arka (zak艂ad bez remisu) 1.70 @ Betfan

艁KS – Arka Gdynia | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola – nie 2.01 @ Betfan聽

艁KS – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana 艁KS-u, kurs: 2.91

remis, kurs: 3.30

wygrana Arki, kurs: 2.42

艁KS – Arka Gdynia fakty meczowe

艁KS nie wygra艂 偶adnego z czterech ostatnich domowych spotka艅

Arka wygra艂a cztery z sze艣ciu ostatnich domowych spotka艅

聽Arka wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich spotka艅 z 艁KS-em

艁KS – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – 艁KS 5:1

艁KS – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:1

Sandecja – 艁KS 0:1

艁KS – Cracovia 0:0

艁KS – Podbeskidzie 1:2

Arka Gdynia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Korona Kielce 0:0

GKS Jastrz臋bie – Arka Gdynia 1:5

GKS Be艂chat贸w – Arka Gdynia 0:5

Arka Gdynia – Puszcza Niepo艂omice 2:0

Skra Cz臋stochowa – Arka Gdynia 2:1