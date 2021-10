Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #67

Pierwsza kolejka po październikowej przerwie reprezentacyjnej już za nami. W trakcie ósmej serii gier włoskiej ekstraklasy byliśmy świadkami m.in. starcia Juventusu z Romą czy pojedynku Lazio z Interem. Jak w tej kolejce zaprezentowali się nasi przedstawiciele? Czy możemy wyróżnić polskich zawodników? Zapraszamy na podsumowanie.

W ostatniej odsłonie naszego cyklu wzięliśmy pod lupę występy piłkarzy z Serie A w reprezentacji Polski. Dobre zgrupowanie zanotował m.in. Paweł Dawidowicz. O postawie reszty graczy można przeczytać pod tym linkiem.

Łukasz Skorupski – Bologna

Po zwycięstwie 3:0 z Lazio piłkarze Bologny zanotowali remis 1:1 z Udinese. Biorąc pod uwagę okoliczności, jest to rozczarowujący wynik dla ekipy z Bologny. Zespół Łukasza Skorupskiego od 38. minuty grał w przewadze za sprawą czerwonej kartki Pereyry. W drugiej połowie na prowadzenie wyszła Bologna a do siatki trafił Barrow. Mimo to gracze Udinese wyrównali na siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry.

Skorupski nie miał zbyt wiele pracy w tym meczu. Wystarczy powiedzieć, że Polak zaliczył raptem jedną interwencję. Przy straconym golu reprezentant Polski z pewnością mógł zrobić nieco więcej. Beto wygrał bowiem pojedynek ze Skorupskim i wpakował futbolówkę do siatki po uderzeniu głową.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 5

Aleksander Buksa – Genoa

Ponownie poza kadrą meczową Genoi był Aleksander Buksa, który błyszczał na zgrupowaniu kadry U-19, zdobywając łącznie cztery bramki w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. W ramach 8. kolejki, Genoa rywalizowała na własnym obiekcie z Sassuolo i podzieliła się punktami, remisując 2:2.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Piotr Zieliński – Napoli

Kolejne zwycięstwo na swoje konto dopisali piłkarze Napoli, którzy tym razem pokonali Torino 1:0. Zespół Spallettiego nie tylko jest niepokonany, ale również nie stracił nawet jednego punktu.

W wyjściowym składzie ekipy z Neapolu znalazł się Piotr Zieliński, który zaliczył 39 kontaktów z piłką, wykonał 2 kluczowe podania, wygrał 3 z 6 stoczonych pojedynków, a także zanotował 2 dryblingi i 1 wślizg.

Rozegrane minuty: 70/90

Nasza ocena: 6,5

Łukasz Teodorczyk – Udinese

Tradycyjnie już w kadrze meczowej na spotkanie w Serie A nie znalazł się Łukasz Teodorczyk. Piłkarze Udinese zremisowali na własnym obiekcie z Bologną. Jest to cenny punkt, biorąc pod uwagę fakt, że klub z Udine przez ponad połowę rywalizacji grał w dziesiątkę za sprawą czerwonego kartonika Pereyry.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Paweł Jaroszyński – Salernitana

Poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych obserwował Paweł Jaroszyński, który tym razem nie zameldował się na murawie w drugiej połowie rywalizacji. Salernitana przegrała wyjazdowe starcie ze Spezią 1:2. Po ośmiu kolejkach beniaminek Serie A jest na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem zaledwie czterech punktów w ośmiu meczach.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Nicola Zalewski – Roma

W kadrze meczowej na ważny pojedynek z Juventusem nie znalazł się Nicola Zalewski. Podopieczni Jose Mourinho przegrali starcie ze “Starą Damą” 0:1. W trakcie hitowego starcia nie brakowało kontrowersji. Sędzia spotkania – Daniele Orsato od razu odgwizdał rzut karny dla rzymskiej ekipy zamiast uznać gola Romy. Jak się okazało, była to kluczowa decyzja tego meczu.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Wojciech Szczęsny – Juventus

Nieszczęście jednych jest szansą dla drugich. To Wojciech Szczęsny sfaulował rywala w polu karnym. Przypomnijmy, że w tej akcji piłkarze Romy trafili do siatki, ale sędzia uznał, że przyzna rzut karny zamiast pokazać na środek boiska. To okazało się kluczowe dla “Starej Damy”.

WOJCIECH SZCZĘSNY OBRONIŁ RZUT KARNY! 👏 Polak zatrzymał strzał Jordana Veretouta! 🔝 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/d4hhUBgjx3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 17, 2021

Szczęsny obronił rzut karny wykonywany przez Jordana Veretouta. Piłkarze Allegriego sięgnęli zatem po trzy punkty. Sam Szczęsny w trakcie całego meczu wykonał cztery interwencje przy czym trzy z nich były efektem strzału z pola karnego.

Rozegrane minuty: 90/90

Nasza ocena: 7,5

Bartłomiej Drągowski – Fiorentina

Z powodu kontuzji w rywalizacji z Venezią nie wystąpił Bartłomiej Dragowski. Fiorentina zanotowała drugą porażkę z rzędu, przegrywając tym razem z beniaminkiem Serie A 0:1. Po ośmiu kolejkach zespół z Florencji jest na dziewiątym miejscu w tabeli i traci dwa punkty do miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Bartosz Bereszyński – Sampdoria

Kiepski mecz zanotował piłkarze Sampdorii, którzy przegrali na wyjeździe z Cagliari aż 1:3. Przeciętny występ dla swojego zespołu zaliczył Bartosz Bereszyński, który wykonał tylko 1 wybicie oraz 1 przechwyt, a także wygrał 6 z 9 pojedynków oraz posłał jedną celną długą piłkę na dwie próby.

Dodatkowo Bereszyński wykonał cztery niecelne dośrodkowania.

Rozegrane minuty: 86/90

Nasza ocena: 5,5

Karol Linetty – Torino

W meczu z Napoli wystąpił Karol Linetty, który spędził na murawie ponad godzinę. W trakcie swojego występu reprezentant Polski zaliczył 17 kontaktów z piłką, wykonał 2 kluczowe podania, stwarzając jedną okazję, a także wygrał 1 z 3 stoczonych pojedynków oraz zanotował 1 wybicie, 1 wślizg i 1 drybling.

Piłkarze Torino przegrali 0:1, a decydującego gola strzelił Osimhen.

Rozegrane minuty: 66/90

Nasza ocena: 6,5

Arkadiusz Reca – Spezia

Cały czas z kontuzją zmaga się Arkadiusz Reca. Tym razem piłkarze Spezii rywalizowali na własnym obiekcie z Salernitaną i wygrali 2:1, kończąc tym samym serię trzech ligowych porażek z rzędu. Dzięki wygranej Spezia wyskoczyła ze strefy spadkowej.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Sebastian Walukiewicz – Cagliari

Z powodu problemów zdrowotnych w meczu z Sampdorią nie mógł wystąpić Sebastian Walukiewicz. Zespół środkowego obrońcy sięgnął po cenne trzy punkty, wygrywając z ekipą Bereszyńskiego 3:1. Była to pierwsza wygrana Cagliari w sezonie 2021/2022 Serie A.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak

Szymon Żurkowski – Empoli

Ponownie w wyjściowym składzie Empoli znalazł się Szymon Żurkowski. Tym razem beniaminek Serie A mierzył się na własnym obiekcie z Atalantą. Zespół Żurkowskiego nie zdołał nawiązać wyrównanej walki z rywalem. Zespół z Bergamo wygrał aż 4:1.

Sam Żurkowski spędził na murawie godzinę i zaliczył 41 kontaktów z piłką, wygrał 2 z 5 stoczonych pojedynków i wykonał aż 5 przechwytów. W ofensywie 24-latek nie zdołał się zaprezentować.

Rozegrane minuty: 60/90

Nasza ocena: 6

Paweł Dawidowicz – Verona

W kadrze meczowej na starcie z Milanem nie znalazł się Paweł Dawidowicz. Jak informował Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl, defensor Verony miał lekkie problemy z mięśniem pośladkowym, dlatego sztab szkoleniowy pozwolił odpocząć swojemu obrońcy. Czy była to słuszna decyzja?

Verona ostatecznie przegrała mecz z Milanem 2:3, choć prowadziła do przerwy 2:0.

Rozegrane minuty: 0/90

Nasza ocena: brak