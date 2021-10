Neymar poza kadrą PSG na mecz z RB Lipsk

Neymar nie wystąpi w najbliższym meczu PSG w Lidze Mistrzów, w którym francuska drużyna podejmie u siebie RB Lipsk. Przedstawiciele paryskiej drużyny wydali komunikat w tej sprawie.

Brazylijski gwiazdor PSG wrócił do klubu z kontuzją, której nabawił się w trakcie pobytu na zgrupowaniu kadry. Z tego powodu ominął go piątkowy mecz ligowy z Angers i ominie go również wtorkowe spotkanie w Lidze Mistrzów.

Klub uspokaja – to nic poważnego

Zgodnie z treścią komunikatu medycznego w sprawie Brazylijczyka, Neymar zmaga się z bólem pachwiny i wróci do pełnych treningów za kilka dni.

W ostatnim meczu Ligue 1 w barwach PSG nie zagrał też Leo Messi, ale w przypadku Argentyńczyka chodziło wyłącznie o regenerację po meczach kadry. Na spotkanie z Lipskiem ma on już być do dyspozycji trenera paryskiej ekipy, Mauricio Pochettino.