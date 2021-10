🇧🇪 Brugge – City 🇬🇧 Typy, kursy (19.10.2021)

Mecz Brugge – City w ramach 3. kolejki spotkań Ligi Mistrzów w grupie A zapowiada się na naprawdę interesujące spotkanie. Gospodarze zdołali już w tej edycji zatrzymać u siebie PSG. Czy teraz zaskoczą też zespół z Manchesteru?

Brugge – City zapowiedź (wtorek, 18:45)

Przed rozpoczęciem zmagań w grupie A jej zdecydowanymi faworytami były ekipy PSG oraz Manchesteru City. Wystarczyło jednak, by gospodarze wtorkowego meczu zremisowali u siebie 1:1 z PSG, a sytuacja zrobiła się naprawdę ciekawa. Urozmaicił ją dodatkowo rezultat bezpośredniej konfrontacji drużyny z Paryża z „Obywatelami”, gdy Messi i spółka pokonali u siebie zespół Pepa Guardioli 2:0.

Przed trzecią serią gier w grupie A jest więc naprawdę ciekawie. Piłkarze z Brugii pokazali już, że potrafią poradzić sobie z o wiele mocniejszym rywalem. Do tego dochodzi wyjazdowa wygrana Belgów z RB Lipsk. Brugge notuje ponadto serię siedmiu meczów bez porażki. City z kolei potrzebuje punktów na trudnym terenie, by nie skomplikować swojej sytuacji w elitarnych rozgrywkach. Wszystko to zwiastuje bardzo ciekawą konfrontację.

Brugge – City nasze typy

Mecz na Jan Breydel Stadion zapowiada się na zacięte spotkanie, w którym jednak nie powinno zabraknąć goli. Inicjatywa będzie w nim zapewne należała do gości, ale niewykluczone, że i gospodarze postarają się o bramki.

Brugge – City | Typ: City powyżej 1.5 goli @1.35 LV BET

Brugge – City | Typ: powyżej 2.5 goli @1.52 LV BET

Brugge – City kursy bukmacherów

Zdecydowanymi faworytami wtorkowego meczu są goście. Wygraną City LV BET wystawił z kursem 1.28. Zwycięstwo gospodarzy znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 10.00, a remis z kursem 6.00.

Brugge – City fakty meczowe

Brugge notuje serię 7 kolejnych spotkań bez porażki

Brugge zdobywa przynajmniej 1 gola od 18 kolejnych spotkań

City wygrało 7 z ostatnich 10 spotkań, 2 razy remisując i raz przegrywając

Brugge – pięć ostatnich spotkań

Brugge – Kortrijk 2:0

Anderlecht – Brugge 1:1

Lipsk – Brugge 1:2

Brugge – Leuven 1:1

Charleroi – Brugge 0:1

City – pięć ostatnich spotkań

City – Burnley 2:0

Liverpool – City 2:2

PSG – City 2:0

Chelsea – City 0:1

City – Wycombe 6:1