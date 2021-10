Artur Boruc na Instagramie: Koniec sezonu jest w maju

Aktywność Artura Boruca w mediach społecznościowych była ostatnimi czasy dość szeroko komentowana. Tym razem bramkarz wystosował apel do, jak się wydaje, wszystkich kibiców, którzy zwątpili w to, że Legia Warszawa zdoła w tym sezonie wyjść z kryzysu.

Boruc znów aktywny

O aktywności Artura Boruca w mediach społecznościowych często było dość głośno. Bramkarz Legii komentował na swoim Instagramie miedzy innymi niekorzystne dla Wojskowych decyzje arbitrów, starał się motywować kolegów z drużyny, często bardzo dosadną, krytyką, a dzisiaj zwrócił się z apelem do kibiców i dziennikarzy, którzy powątpiewają w to czy Legia jest w stanie podnieść się z dołka i zakończyć sezon w górnej części tabeli PKO PB Ekstraklsy. Piłkarz dodał na Instagrama zdjęcie opatrzone komentarzem: – Koniec sezonu jest w maju.

Przypomnijmy, że po niedzielnej porażce z Lechem Poznań, Legia zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wielu jest zdania, że jest to jeden z najpoważniejszych kryzysów Wojskowych od lat i zastanawia się czy to nie czas, by rozstać się z Czesławem Michniewiczem. Szkoleniowca Legii bronią jednak wyniki w Lidze Europy, gdzie Legia z kompletem punktów zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie.