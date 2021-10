Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (23.10.2021)

Lechia Gda艅sk powalczy o swoje pi膮te ligowe zwyci臋stwo z rz臋du w meczu z G贸rnikiem Zabrze. Zapowiada si臋 naprawd臋 bardzo ciekawe starcie, kt贸re powinno sta膰 na naprawd臋 wysokim poziomie. Bukmacherzy co prawda zdecydowanie wi臋ksze szanse daj膮 gospodarzom, ale jednak go艣cie nie b臋d膮 mieli nic do stracenia i by膰 mo偶e ekipie z Zabrza uda si臋 zaskoczy膰 swoich rywali z Gda艅ska. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (sobota, 15:00)

Zawodnicy Lechii w ostatnim czasie graj膮 naprawd臋 fantastycznie i powoli gospodarze wyrastaj膮 na sensacj臋 tego sezonu Ekstraklasy. Mimo wszystko do rozegrania pozosta艂o jeszcze wiele spotka艅 i kibice ekipy z Gda艅ska musz膮 wci膮偶 zdawa膰 sobie spraw臋 z tego, 偶e kryzys formy mo偶e przyj艣膰 w ka偶dym momencie. P贸ki co gospodarze graj膮 jednak na wysokim poziomie i sta膰 ich na pokonanie G贸rnika bez wi臋kszego problemu.

Go艣cie graj膮 za to w kratk臋 i ci臋偶ko od ekipy z Zabrza spodziewa膰 si臋 w jakim stylu zagraj膮 w sobot臋 z Lechi膮, kt贸ra w ostatnim czasie gra fantastycznie. Na pewno G贸rnik nie ma nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e go艣cie dadz膮 z siebie wszystko i spr贸buj膮 sprawi膰 niespodziank臋, kt贸ra zako艅czy seri臋 zwyci臋stw Lechii.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze nasze typy

Lechia w ostatnim czasie wygrywa mecz za meczem i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e G贸rnik nie b臋dzie dla nich wielkim problemem bior膮c pod uwag臋, 偶e go艣cie w ostatnim meczu nie zagrali na wysokim poziomie. Ekipa z Gda艅ska u siebie czuje si臋 dobrze i mo偶na spodziewa膰 si臋 trzech punkt贸w dla Lechii.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze | Typ: Lechia Gda艅sk @2.05 Superbet

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.00 Superbet

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Lechia Gda艅sk. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.05. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.70.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Gospodarze wygrali swoje ostatnie 6 mecz贸w.

Lechia nie przegra艂a od 8 spotka艅.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 3 mecz贸w.

Lechia Gda艅sk ostatnie pi臋膰 spotka艅

Bruk-Bet – Lechia Gda艅sk 0:2

Lechia Gda艅sk – Stomil Olsztyn 5:0

Lechia Gda艅sk – Legia Warszawa 3:1

G贸rnik 艁臋czna – Lechia Gda艅sk 0:4

Jagiellonia Bia艂ystok – Lechia Gda艅sk 1:3

G贸rnik Zabrze ostatnie pi臋膰 spotka艅

G贸rnik Zabrze – Wis艂a Krak贸w 0:1

G贸rnik Zabrze – Wis艂a P艂ock 4:2

Bruk-Bet – G贸rnik Zabrze 3:1

G贸rnik Zabrze – Radomiak Radom 2:0

G贸rnik Zabrze – Warta Pozna艅 1:0