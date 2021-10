Stomil Olsztyn – Podbeskidzie 🇵🇱 Typy, kursy (21.10.2021)

Czwartkowy wiecz贸r na Warmii i Mazurach to czas na zaleg艂e spotkanie I ligi. Mecz Stomil Olsztyn – Podbeskidzie mia艂 odby膰 si臋 10 pa藕dziernika. W贸wczas jednak powo艂anie do reprezentacji Polski po stronie gospodarzy stan臋艂o naprzeciwko rozegraniu tego meczu. Teraz czas na batali臋 o ligowe punkty.

Stomil Olsztyn – Podbeskidzie zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Mecz dru偶yn o innych aspiracjach. Gospodarze w strefie spadkowej, ale w ostatnich tygodniach wyci膮gn臋li si臋 po fatalnym starcie w rozgrywki ligowe. Go艣cie chc膮 szybko wr贸ci膰 do Ekstraklasy. P贸ki co jednym i drugim nie udaje si臋 realizowa膰 – pozycjami w tabeli – za艂o偶onych cel贸w.聽Stomil rozpocz膮艂 od sze艣ciu pora偶ek z rz臋du. W niekt贸rych przypadkach pechowych, a w niekt贸rych po prostu byli gorsi od rywala. Jednak po wrze艣niowej przerwie reprezentacyjnej przysz艂o prze艂amanie – 4:2 z Resovi膮. Od tamtej pory sze艣膰 mecz贸w i 10pkt, kt贸re wygl膮daj膮 znacznie lepiej. Pokonali Mied藕 Legnic臋 czy GKS Tychy, co robi wra偶enie, bo mowa o zespo艂ach czo艂贸wki, kt贸re chc膮 tak偶e walczy膰 o awans.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Podbeskidzie gra seriami. Na pocz膮tek jeden punkt w czterech meczach. Potem 12 w kolejnych pi臋ciu, a teraz nowa seria. Kr贸tko m贸wi膮c trzy pora偶ki w czterech meczach o stawk臋, doliczaj膮c tak偶e wpadk臋 w Lublinie podczas Pucharu Polski. Martwi膰 musi jednak 2:4 z Miedzi膮 czy 0:1 z Sandecj膮. Mowa o jednym z g艂贸wnych faworyt贸w do awansu i ekipa, kt贸ra przed chwil膮 spad艂a z Ekstraklasy. Duet Piotr Jawny i Marcin Dymkowski nie mog膮 by膰 zadowoleni z ostatniej postawy zespo艂u.

Stomil Olsztyn – Podbeskidzie kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stomil wygra, kurs: 4,25

Podbeskidzie wygra, kurs: 2,10

Remis, kurs: 3,45

Stomil Olsztyn – Podbeskidzie fakty meczowe

Zaleg艂y mecz 12. kolejki I ligi pomi臋dzy 16. a 8. zespo艂em w tabeli. Gospodarze maj膮 10pkt i otwieraj膮 stref臋 spadkow膮, go艣cie 18 i w przypadku wygranej szans臋 na awans do strefy bara偶owej na sz贸st膮 lokat臋

G贸rale przegrali trzy z czterech ostatnich mecz贸w o stawk臋 – w tym pucharowe starcie w Lublinie

Stomil rozpocz膮艂 sezon od sze艣ciu pora偶ek, ale od tamtej pory zgarn膮艂 10pkt w sze艣ciu spotkaniach

Ostatnie spotkanie tych ekip w Olsztynie mia艂o miejsce we wrze艣niu 2019. W贸wczas gospodarze wygrali 1:0

Stomil Olsztyn – Podbeskidzie typy

Typ: Obie strzel膮 @ 1,92 Noblebet