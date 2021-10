Dariusz Marzec zwolniony. Kto zostanie nowym trenerem Arki Gdynia?

Wszystko wskazuje na to, że mecz z ŁKS-em był ostatnim, w którym Dariusz Marzec poprowadził Arkę Gdynia. Choć klub jeszcze oficjalnie nie potwierdził tych informacji, to coraz więcej wskazuje na to, że niebawem na ławce Żółto-niebieskich zobaczymy nową twarz.

Coraz więcej portali informuje, że Arka Gdynia podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Dariuszem Marcem. Szkoleniowiec pracował w Gdyni od grudnia 2020 roku, a jego umowa obowiązuje jeszcze do końca obecnego sezonu. Ze względu na rozczarowujące wyniki i dopiero szóste miejsce w tabeli Fortuna I Ligi zdecydowano jednak o tym by rozstać się z 52-letnim trenerem już teraz.

Dariusz Marzec zastąpił w roli szkoleniowca Arki Ireneusza Mamrota. Początki współpracy wyglądały dość obiecująco i wielu spodziewało się, że Arka już w ubiegłym sezonie uzyska awans do ekstraklasy. Porażka w barażach sprawiła jednak, że plany trzeba było odłożyć na kolejny sezon. W trzynastu kolejkach obecnej kampanii Arka zanotowała już jednak aż pięć porażek. Wydaje się, że przegrana z ŁKS-em przelała czarę goryczy i w Gdyni podjęto decyzję o dokonaniu roszady na stanowisku szkoleniowca.

⤵️❌Dariusz Marzec zwolniony z Arki Gdynia.

Wybór nowego trenera może być bardzo zaskakujący, nie będzie to raczej nikt z obecnej "karuzeli". https://t.co/DhNdU7kIzi — Janekx89 (@janekx89) October 19, 2021

Wciąż nie wiadomo kto miałby zostać następcą Dariusza Marca. Słynący z podawania sprawdzonych informacji użytkownik Twittera Janekx89 poinformował, że nowym szkoleniowcem Arki miałby zostać ktoś spoza obecnej karuzeli trenerskiej, lecz po kilku godzinach zreflektował się podając, że najpoważniej rozważana jest kandydatura Ryszarda Tarasiewicza.