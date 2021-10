BETFAN: Derby Łodzi dla Widzewa

Według analityków BETFAN, legalnego polskiego bukmachera, podczas 67. derbów Łodzi Widzew pokona ŁKS. Gospodarze wygrają pierwszą połowę i utrzymają ten wynik do końca spotkania. Z analiz bukmachera wynika, że widzewiacy, mimo pozycji faworyta i problemów przeciwnika, nie będą jednak mieli łatwego zdania. Podobnie jak stadionowa ochrona: wedle BETFAN podczas meczu pojawi się pirotechnika. A czy Zbigniew Boniek odmówi sobie przyjemności skomentowania łódzkich derbów na Twitterze?

Niedziela, 24 października, w mieście włókniarzy zapowiada się gorąco bez względu na to, co przyniesie pogoda – Łódź szykuje się na spotkanie RTS z ŁKS-em. Derby budzą emocje także dlatego, że ma to być pierwsze od kilkunastu lat spotkanie z fanami obu drużyn na trybunach. Jaki będzie tego efekt? Zdaniem BETFAN, chociażby taki, że mimo zakazu i starań ochrony, kibicom uda się odpalić race na stadionie (kurs 1.30 – oznaczający niemal pewne zdarzenie). Wedle analiz bukmachera pierwsza połowa zakończy się prowadzeniem widzewiaków i to właśnie drużyna z Piłsudzkiego wygra całe spotkanie. Kurs w BETFAN na wygraną Widzewa Łódź wynosi 2.21, a na wygraną ŁKS Łódź – 3.15. To oznacza, że mocniejszą pozycję ma drużyna Widzewa, ale na pewno jest ona daleka od strefy komfortu.

Akcja na boisku spowoduje, że najwyższe skoki ciśnienia kibice zaliczą 2-3 razy w trakcie derbowych 90 minut, tyle bowiem według bukmachera padnie bramek podczas meczu. Co więcej, zdobędą je zarówno piłkarze RTS, jak i ŁKS, choć nie dokonają tego po strzale z rzutu karnego. Omijać będą również słupki i poprzeczki. Więcej kartek od sędziego zobaczą zawodnicy ŁKS, ale żadna z nich nie będzie czerwona. Czerwonej kartki nie dorobią się tym bardziej trenerzy Janusz Niedźwiedź i Kibu Vicuna.

Emocje w związku z derbami rosną z każdym z dniem, co widać i w mediach, i na portalach społecznościowych. Czy najbardziej znany widzewiak, Zbigniew Boniek, odniesie się do tego wydarzenia na Twitterze do g. 18:00 w niedziele? Zdaniem BETFAN nie – kurs na taki scenariusz wynosi 1.55. Ale ponieważ były prezes PZPN bywa nieprzewidywalny, to odwrotna sytuacja u bukmachera ma kurs niewiele wyższy: 2.15. To oznacza, że przy stuzłotowej stawce wygrana dla tego zakładu może wynieść odpowiednio: 155 zł lub 215 zł.