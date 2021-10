Koulibaly: Legia jest faworytem czwartkowego meczu

W czwartkowym spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Europy Napoli podejmie przed własną publicznością Legię. Pomimo świetnych wyników osiąganych przez Wojskowych w poprzednich spotkaniach większość, faworyta spotkania upatruje raczej w klubie z Neapolu. Inaczej uważa piłkarz Napoli Kalidou Koulibaly, według którego to legioniści mają większą szansę na zwycięstwo.

Chociaż w PKO BP Ekstraklasie Legia nie zachwyca wynikami, to w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy podopieczni Czesława Michniewicza pokazują się ze swojej najlepszej strony. Zwycięstwa nad Spartakiem i Leicester nie umknęły uwadze ekspertów i kibiców z Europy i wiele wskazuje na to, że w spotkaniu z Napoli oczekiwania wobec mistrzów Polski będą już nieco większe. Niewielu jest jednak na tyle odważnych by postawić podopiecznych Czesława Michniewicza w roli faworytów czwartkowego spotkania. Do tego nielicznego grona zalicza się piłkarz Napoli – Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly: „Może uważacie inaczej, ale dla mnie Legia będzie faworytem. Dwa zwycięstwa w LE o czymś świadczą, do tego pierwsze miejsce w grupie i mecz z Leicester, bardzo dobry w wykonaniu Legii. Czeka nas trudne spotkanie” #NAPLEG #EuropaLeague pic.twitter.com/hKrfFBVfCT — Szymon Borczuch (@SzymonBorczuch) October 20, 2021

W przedmeczowym wywiadzie obrońca powiedział: – Może uważacie inaczej, ale dla mnie Legia będzie faworytem. Dwa zwycięstwa w LE o czymś świadczą, do tego pierwsze miejsce w grupie i mecz z Leicester, bardzo dobry w wykonaniu Legii. Czeka nas trudne spotkanie. Nie da się ukryć, że przy pomocy tego typu kurtuazyjnych uwag Koulibaly chce zdjąć nieco presji z całej drużyny. Napoli bowiem doskonale radzi sobie w Serie A, gdzie po ośmiu kolejkach przewodzi całej stawce. Wydaje się natomiast, że piłkarze Luciano Spalettiego traktują rozgrywki Ligi Europy nieco po macoszemu i w czwartkowym spotkaniu mogą nie zaprezentować pełni swoich umiejętności.