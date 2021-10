Ansu Fati podpisze nowy kontrakt z Barceloną. Klauzula miliard euro!

Przedłużanie kontraktów z kluczowymi piłkarzami to dzisiaj priorytet dla Barcelony. Latem stracili największą gwiazdę i czołową postać akademii. Przed chwilą udało się ogłosić nową umowę dla Pedriego, a teraz kolejny sukces. Ansu Fati prawdopodobnie dzisiaj podpisze nowy kontrakt. Jutro ma nastąpić ogłoszenie umowy, która zapewni usługi ofensywnego gracza na Camp Nou do 2027 roku. Uwagę przyciąga także gigantyczna klauzula odejścia.

Sześcioletnia umowa to długi czas patrząc, jak dynamicznie zmienia się sytuacja Barcelony. Ansu Fati to jednak wychowanek, który w ten sposób chce związać się z macierzystym zespołem na lata. Dotychczasowy kontrakt wiązał Fatiego do końca obecnego sezonu. Znajdowała się w nim jednak klauzula, dzięki której klub mógł jednostronnie przedłużyć umowę o dwa lata.

Hiszpańskie media spekulują, że potencjalny kupiec będzie musiał wydać aż miliard euro, jeśli będzie chciał wyciągnąć zawodnika z klubu, bez zgody Barcelony. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić taką kwotę za pojedynczy transfer. Trzeba jednak pamiętać, że klauzule to bardziej zabezpieczenie klubu przed odejściem największych gwiazd. W ten sposób każda niższa oferta musi negocjować kwotę z dotychczasowym pracodawcą.