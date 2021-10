FSV Mainz – FC Augsburg 🇩🇪 Typy, kursy (22.10.2021)

Weekend z Bundesligą rozpocznie pojedynek FSV Mainz z Augsburgiem. Obie ekipy grają ostatnio naprawdę słabo, czy któraś z nich okaże się dzisiaj leszpa?

FSV Mainz – FC Augsburg zapowiedź (piątek, 20:30)

Gra Mainz w ostatnich kolejkach może być dla fanów tej ekipy powodem do niepokoju. Gospodarze w czterech poprzednich kolejkach zanotowali trzy porażki oraz remis. Gorsza dyspozycja sprawiła, że Mainz wypadło z top 10 i zajmuje obecnie jedenastą lokatę. Gospodarze są wyjątkowo ekonomicznie grającym zespołem, o czym dobitnie świadczy bilans bramkowy na poziomie 8:8.

Niestety Augsburg spisuje się słabo na przestrzeni w zasadzie całego sezonu. Goście w ośmiu kolejkach wygrali zaledwie raz, notując przy tym trzy remisy oraz aż cztery porażki. Augsburg znajduje się w strefie spadkowej, jednak jego strata do piętnastego Bochum wynosi tylko punkt. Problemem drużyny jest przede wszystkim ofensywa, która do tej pory zdobyła tylko cztery bramki.

FSV Mainz – FC Augsburg nasze typy

Obie ekipy grają w ostatnich tygodniach po prostu źle. Z tego też powodu stawiamy w ich dzisiejszym pojedynku na remis oraz under 2.5 gole. Niestety nic nie wskazuje by miało to być wielkie piłkarskie widowisko.

FSV Mainz – FC Augsburg kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Mainz:1.75

remis: 3.75

zwycięstwo Augsburga: 5.20

FSV Mainz – FC Augsburg fakty meczowe

Augsburg wygrał w tym sezonie tylko jeden mecz.

Goście strzelili do tej pory zaledwie cztery bramki.

Mainz przegrało trzy mecze w lidze z rzędu.

FSV Mainz pięć ostatnich spotkań:

Borussia Dortmund – FSV Mainz 3:1

FSV Mainz – Kaiserslautern 1:1

FSV Mainz – Union Berlin 1:2

Bayer Leverkusen – FSV Mainz 1:0

FSV Mainz – Freiburg 0:0

FC Augsburg pięć ostatnich spotkań

FC Augsburg – Arminia Bielefeld 1:1

FC Augsburg – Regensburg 1:0

Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:1

SC Freiburg – FC Augsburg 3:0

FC Augsburg – B.Moenchengladbach 1:0