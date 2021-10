Carlo Ancelotti przed El Clasico: „Piłkarze znają rangę tego meczu”

Trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti, na kilka dni przed El Clasico wypowiedział się na temat tego spotkania dla klubowych mediów.

Mecz Barcelona – Real, czyli pierwszy w tym sezonie Klasyk, odbędzie się już w niedzielę 24 października o godzinie 16:15.

Spokój, koncentracja, zaangażowanie

W wywiadzie dla oficjalnej strony Realu Madryt, Carlo Ancelotti zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter pojedynków obu drużyn.

– To wyjątkowe spotkanie dla Hiszpanii i najważniejszy mecz dla fanów. To nie jest zwykły mecz i chce żebyśmy przygotowali się do niego z maksymalnym spokojem i maksymalną koncentracją – powiedział włoski szkoleniowiec madryckiej ekipy.

– Jestem pod wrażeniem zaangażowania zawodników. Widzę to codziennie na treningu. Drużyna jest skupiona. Nie mieliśmy jakichś fantastycznych momentów w tym sezonie, ale piłkarze są zmotywowani i pokazują bardzo wielką koncentrację, by trenować każdego dnia. Mecz z Szachtarem był naszym najlepszym spotkaniem i musimy dalej iść tą drogą – dodał Ancelotti.

Obrona kluczem do sukcesu

W rozmowie z klubowymi mediami „Królewskich” trener Realu stwierdził również, że kluczem do sukcesu w niedzielnym meczu może być postawa jego zespołu w obronie.

– Dla naszej drużyny najważniejsze to zawsze dobrze bronić, zarówno nisko, gdy jesteśmy cofnięci jak również, gdy wychodzimy wyżej. Ze względu na nasz styl łatwiej jest nam generalnie bronić niżej, ponieważ wtedy możemy groźniej kontratakować, wykorzystując potencjał naszych graczy w przodzie – stwierdził Carlo Ancelotti.

– Wszystko sprowadza się do skutecznej obrony. Problemem tego zespołu nie jest zdobywanie bramek, ale ustępowanie. Dlatego tak często przykładam uwagę właśnie do tego aspektu – dodał Włoch.

Wrócą Carvajal i Hazard?

Carlo Ancelotti zdradził również przed El Clasico, że w niedzielę gotowi do gry powinni być Dani Carvajal oraz Eden Hazard.

– Piłkarze znają rangę tego meczu. Podejdziemy do niego z pełnym spokojem i pewnością siebie – zapowiedział trener Realu Madryt.