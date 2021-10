Ansu Fati mógł odejść z Barcelony? Pojawiła się wielka oferta!

Kilka dni temu Ansu Fati przedłużył swój kontrakt z Barceloną, podpisując umowę do 2027 roku. Mając na uwadze trudną sytuację Barcelony, media spekulowały na temat możliwej zmiany klubu ze strony 18-latka. Jak się okazuje, Fati otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę od PSG.

Pod koniec września Fati wrócił do gry po ciężkiej kontuzji, która wykluczyła go na prawie rok. Już w meczu z Levante ofensywy gracz “Dumy Katalonii” trafił do siatki. Na pierwszy występ w wyjściowym składzie 18-latek musiał czekać do rywalizacji z Valencią. Hiszpan strzelił gola na 1:0, a ekipa z Camp Nou wygrała na własnym obiekcie 3:1.

Fati mógł odejść z Barcelony?

Pod dużym znakiem zapytania stała przyszłość Fatiego w Barcelonie. Kontrakt hiszpańskiego gracza obowiązywał tylko do końca sezonu 2021/2022, co oznacza, że już w styczniu 18-latek mógł prowadzić rozmowy z innymi klubami. Ze względu na swój ogromny potencjał, Ansu wzbudzał spore zainteresowanie.

Tuż po podpisanym kontrakcie z Barceloną, Fati przyznał, iż miał oferty od innych zespołów – Tak, otrzymałem oferty z zagranicy, ale moim marzeniem było zostać tutaj. Od pierwszego dnia powiedziałem Jorge Mendesowi, że moją pierwszą opcją zawsze pozostaje dalsza gra w Barcelonie. Doskonale to rozumiał i bardzo się cieszę, że klub mi zaufał.

Według informacji Mundo Deportivo, zainteresowanie 18-latkiem wykazywali przedstawiciele PSG, którzy byli skłonni zaoferować hiszpańskiemu zawodnikowi ogromne pieniądze. Mowa o 30 milionach euro za sam podpis, a także pensji początkowej w wysokości 15 milionów euro rocznie.

Barcelona nie musi jednak bać się o przyszłość Fatiego. Klauzula w wysokości miliarda euro sprawia, że żaden klub na świecie nie może pozwolić sobie na wykup piłkarza, a trudno wyobrazić sobie, by “Duma Katalonii” przez najbliższe lata zgodziła się na sprzedaż tak obiecującego gracza.