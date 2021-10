Benzema i Alba nie trenowali przed El Clasico

Dwa dni pozostały do najbardziej wyczekiwanego meczu jesieni 2021. Były El Clasico po odejściu Cristiano Ronaldo, teraz czas na to samo po erze Leo Messiego. Oba zespoły przygotowują się do niedzielnego starcia, ale trenerzy nie mogą liczyć na komplet zawodników na zajęciach. W piątkowych treningach nie uczestniczyli Karim Benzema i Jordi Alba.

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, ile znaczą ci zawodnicy dla swoich ekip. Na dzisiaj jednak zdecydowanie wyżej stoją akcje Karima Benzemy. Nie będzie przesady, jeśli napiszemy, że mowa o największej gwieździe LaLiga po odejściu Messiego. Start nowego sezonu dla Francuza jest po prostu kosmiczny. Jedenaście goli w jedenastu meczach robi wrażenie. Do tego wiele asyst i kapitalna współpraca z Viniciusem Juniorem daje spore nadzieje dla wszystkich kibiców Królewskich.

Benzema nie trenował z powodu bólu w prawej kostce. Jednak według wszelkich doniesień z klubu i madryckich mediów powinien być gotowy do gry na niedzielę już od pierwszej minuty.

Kłopot na lewej obronie

Mniej pozytywów mają kibice Barcelony przy okazji Jordiego Alby. Lewy obrońca skręcił staw skokowy w meczu z Dynamem Kijów i jego występ to niewiadoma. Ile znaczy Alba dla Blaugrany wszyscy mogli zobaczyć podczas niedzielnego meczu z Valencią u siebie, gdy wielokrotnie brał udział w akcjach ofensywnych drużyny.

Ewentualny brak Alby może oznaczać spore kłopoty dla Ronalda Koemana. Wówczas prawdopodobnym zastępstwem byłby Sergino Dest. To jednak oznaczałoby roszady na prawej stronie defensywy. Tam zagrałby ktoś z dwójki Oscar Mingueza czy Sergi Roberto.