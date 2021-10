Marsylia – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (24.10.2021)

Hitowe spotkanie 11. kolejki Ligue 1 zapowiada się fantastycznie. Marsylia podejmie na własnym obiekcie PSG, a mecze tych drużyn zawsze przynoszą wiele emocji. Bukmacherzy co prawda nie mają większych wątpliwości i spodziewają się pewnego zwycięstwa gości, ale gospodarze nie mają absolutnie nic do stracenia i przy wsparciu swoich kibiców na pewno będzie stać ich na powalczenie z wicemistrzem Francji. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Marsylia – PSG zapowiedź (niedziela, 20:45)

Choć gospodarze tracą w tym momencie dziesięć punktów do PSG, to są w naprawdę dobrej sytuacji. Przy wygraniu zaległego starcia ta strata będzie już mniejsza, a dodatkowo Marsylia zajmowałaby w takim przypadku drugą pozycję. Mimo wszystko gospodarze dobrze wiedzą, że starcie z PSG będzie bardzo trudne do wygrania i nawet remis dla Marsylii będzie w tym spotkaniu sukcesem.

Goście myślą tylko o trzech punktach w tak ważnym dla fanów meczu. Każdy inny wynik niż wygrana PSG będzie niespodzianką i kibice ekipy z Paryża nie wyobrażają, że stanie się inaczej. Mimo wszystko goście w niektórych meczach tego sezonu grają naprawdę przeciętnie i jeśli nie pokażą się z dobrej strony to mogą tego starcia nie wygrać.

Marsylia – PSG nasze typy

Choć Marsylia nie gra w tym sezonie źle i po wygraniu bezpośredniego meczu może być nawet druga w tabeli, to strata do PSG i tak będzie kilkupunktowa. Gospodarze nie będą mieli w starciu z wicemistrzem Francji nic do stracenia i można spodziewać się, że będą oni chcieli zagrać ofensywnie. Mimo wszystko goście są na papierze lepsi i trzy punkty powinny wrócić do Paryża.

Marsylia – PSG | Typ: PSG @1.67 Superbet

Marsylia – PSG | Typ: PSG wygra i powyżej 2.5 goli @2.25 Superbet

Marsylia – PSG kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest PSG. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.67. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Marsylia – PSG, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.20. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.90.

Marsylia – PSG fakty meczowe

PSG nie zachowało czystego konta od 3 meczów.

Na ostatnich 8 bezpośrednich spotkań w aż 7 to gracze PSG zdobywali pierwszą bramkę.

W ostatnich 5 bezpośrednich starciach fani oglądali mniej niż 10.5 rzutów rożnych.

Maryslia ostatnie pięć spotkań

Lazio – Maryslia 0:0

Maryslia – Lorient 4:1

Maryslia – Galatasaray 0:0

Maryslia – Lens 2:3

Angers – Maryslia 0:0

PSG ostatnie pięć spotkań

PSG – RB Lipsk 3:2

PSG – Angers 2:1

Rennes – PSG 2:0

PSG – Manchester City 2:0

PSG – Montpelier 2:0