Inter Mediolan – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (24.10.2021)

Niedzielny wiecz贸r przynosi nam prawdziwy hit w lidze w艂oskiej. Inter Mediolan z podejmie Juventus, kt贸ry ca艂y czas ma problemy ze znalezieniem optymalnej formy.

Inter Mediolan 鈥 Juventus zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Obrona mistrzowskiego tytu艂u w wykonaniu pi艂karzy Interu nie przebiega co prawda perfekcyjnie, jednak na tym etapie rozgrywek skre艣lanie ekipy z Lombardii by艂oby po prostu nierozs膮dne. Po o艣miu kolejkach Interi艣ci maj膮 na swoim koncie siedemna艣cie punkt贸w, co przek艂ada si臋 na trzecie miejsce w stawce. Inter traci do lideruj膮cego lidze Milanu a偶 osiem punkt贸w. Warto jednak nadmieni膰, i偶 ekipa Piolego sw贸j mecz gra艂a wczoraj, dlatego te偶 jej przewaga jest w tym momencie jeszcze bardziej okaza艂a.

Juve po naprawd臋 beznadziejnym starcie sezonu w ko艅cu zacz臋艂o gromadzi膰 punkty. Ka偶da z czterech poprzednich wygranych ekipy z Turynu zosta艂a wywalczona po ci臋偶kiej batalii, jednak koniec ko艅c贸w jedynie pe艂na pula punkt贸w ma znaczenie. Juve okupuje w tym momencie si贸dme miejsce w tabeli, trac膮c przy tym do swoich dzisiejszych rywali trzy punkty.

Inter Mediolan 鈥 Juventus nasze typy

Inter mo偶e pochwali膰 si臋 najlepsz膮 ofensyw膮 w stawce, co zestawieniu z przeci臋tn膮 form膮 obu defensyw daje nam przepis na naprawd臋 otwarte spotkanie. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 2.5 gole. Mimo ubytk贸w jakie nast膮pi艂y w lecie w szeregach obu ekip, wydaje si臋, 偶e b臋dzie to bardzo interesuj膮cy mecz.

Inter Mediolan 鈥 Juventus |typ: BTTS @1.61 BETFAN

Inter Mediolan 鈥 Juventus |typ: over 2.5 gole @1.74 BETFAN

Inter Mediolan 鈥 Juventus kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Inter: 2.15

remis: 3.55

zwyci臋stwo Juventusu: 3.25

Inter Mediolan 鈥 Juventus fakty meczowe

Juventus wygra艂 cztery poprzednie mecze.

Inter mo偶e pochwali膰 si臋 najlepsz膮 ofensyw膮 w lidze.

Inter przegra艂 w ostatniej kolejce z Lazio.

Inter Mediolan pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter 鈥 Sherrif 3:1

Lazio 鈥 Inter 3:1

Sassuolo 鈥 Inter 1:2

Szachtar 鈥 Inter 0:0

Inter 鈥 Atalanta 2:2

Juventus pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zenit 鈥 Juventus 0:1

Juventus 鈥 AS Roma 1:0

Torino 鈥 Juventus 0:1

Juventus 鈥 Chelsea 1:0

Juventus 鈥 Sampdoria 3:2