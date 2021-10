Dybala zapewnia remis Juventusowi

Podopieczni Massimiliano Allegriego rzutem na taśmę zdołali wyrównać wynik spotkania z Interem. Gospodarze objęli prowadzenie po bramce, którą w 17. minucie spotkania zdobył Edin Dżeko. W kolejnych minutach żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie dogodnej sytuacji do strzelenia gola. Wynik uległ zmianie dopiero w końcówce, gdy rzut karny na bramkę zamienił Paulo Dybala.

Szybki cios

W pierwszych minutach spotkania żadnej z drużyn nie udało się przejąć całkowitej kontroli nad meczem, choć zdecydowanie bliżsi tego byli zawodnicy Interu. Stworzyli oni nieco więcej zagrożenia pod bramką rywala, jednak przełożyć to na konkrety udało się dopiero w 17. minucie spotkania. Strzał zza pola karnego nie znalazł jeszcze drogi do bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego, ale przy dobitce Edina Dżeko, Polak nie miał już większych szans.

Stracona bramka nieco rozbudziła Juventus, który stworzył sobie kilka dogodnych sytuacji. W 22. minucie blisko szczęścia był Juan Cuadrado, jednak piłka minęła słupek bramki strzeżonej przez Handanovicia. Gospodarze starali się błyskawicznie ostudzić zapał Juventusu i na większość akcji podopiecznych Massimiliano Allegriego mieli błyskawiczną odpowiedź w postaci zagrożenia stworzonego pod bramką Wojciecha Szczęsnego. Im bliżej końca pierwszej połowy tym – ponownie – coraz więcej do powiedzenia mieli podopieczni Simone Inzaghiego. W końcówce pierwszej części, raz jeszcze, okazji na zdobycie bramki poszukali piłkarze Juventusu, jednak zamieszania przed bramką Handanovicia nie był wstanie wykorzystać Alvaro Morata. Walka stawała się coraz bardziej zaciekła, a zawodnicy nie odstawiali nóg w stykowych sytuacjach, co wkrótce poskutkowało dwiema żółtymi kartkami. Ukarani zostali Barella i Alex Sandro.

Juventus wyrównuje rzutem na taśmę

Jeśli Juventus miał jeszcze marzyć o wywalczeniu choćby jednego punktu w tym spotkaniu, to w drugiej połowie podopieczni Massimiliano Allegriego musieli zmienić nieco styl gry. W pierwszej części co prawda stwarzali sobie sytuacje, ale nie byli w stanie naprawdę poważnie zagrozić bramce Interu. Pierwsze minuty nie przebiegły jednak zgodnie z planem. Inter wciąż przeważał, ale swoje akcje opierał głównie na dośrodkowaniach w pole karne, jednak najczęściej okazywały się one niewystarczająco celne, aby zagrozić bramce przeciwnika.

Później do głosu zaczęli dochodzić już piłkarze Juventusu, jednak Inter prezentował się naprawdę solidnie w defensywie i podopieczni Massimiliano Allegriego mieli problem ze stworzeniem realnego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się skromnym zwycięstwem Juventusu, w 88. minucie sędzia, po konsultacji z VAR-em podyktował rzut karny dla Juventusu. Do piłki podszedł Paulo Dybala i pewnym, celnym strzałem zamienił jedenastkę na gola.

Inter – Juventus 1:1 (1:0)

1:0 Dżeko 17′

1:1 Dybala 89′