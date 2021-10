Ronald Koeman zaatakowany po El Clasico. Jest oświadczenie Barcelony

Po przegranym El Clasico trener Barcelony, Ronald Koeman, spotkał się z agresją ze strony części kibiców, którzy po meczu utrudniali mu opuszczenie stadionu Camp Nou.

Wideo z tego zdarzenia trafiło do sieci. Klub wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Barcelona uległa w niedzielę Realowi 1:2. Złość części fanów katalońskiego klubu skupiła się po meczu na Ronaldzie Koemanie. Gdy Holender opuszczał stadion, część kibiców otoczyła jego samochód, kładła się na masce i uderzała w pojazd pięściami.

Barcelona szybko odniosła się do tego zajścia, wydając krótkie oświadczenie.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021