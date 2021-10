PSG – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (29.10.2021)

Wicemistrz Francji podejmie w piątek na własnym obiekcie mistrza Francji, który jednak w tym sezonie nie gra już na tak wysokim poziomie jak rok temu. Szykuje się mimo wszystko bardzo ciekawe starcie, bo gracze PSG dobrze pamiętają, że kilka miesięcy temu zawodnicy Lille pozbawili ich mistrzostwa i można spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony gospodarzy z Paryża. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

PSG – Lille zapowiedź (piątek, 21:00)

Gospodarze tego starcia choć wcale nie grają w lidze póki co na jakimś fantastycznym poziomie to mają ogromną przewagę nad swoimi rywalami i można spodziewać się, że gracze PSG będą bardzo pewni zmierzali po to mistrzostwo również i w kolejnych meczach. Mimo wszystko na papierze starcie z Lille nie zapowiada się na najłatwiejsze, ale gospodarze są faworytami i fani oczekują pewnego zwycięstwa w tym meczu.

Goście za to po mistrzostwie nie są w stanie nawiązać do wyników z tamtego sezonu. Gracze Lille póki co walczą o miejsce w górnej części tabeli, a ich przewaga nad strefą spadkową jest mniejsza niż strata do liderów z Paryża. Mimo wszystko goście nie mają w tym starciu nic do stracenia i na pewno będą chcieli zagrać na wysokim poziomie z PSG.

PSG – Lille nasze typy

Mistrzowie Francji nie grają w tym sezonie już tak dobrze jak rok temu i można spodziewać się, że dla Lille to spotkanie z PSG będzie bardzo trudne. Gospodarze chcą zrewanżować się za zeszłoroczną wpadkę w walce o mistrzostwo i raczej Paryżanie nie dadzą większych szans swoim rywalom.

PSG – Lille | Typ: 1. połowa/cały mecz: PSG/PSG @1.72 BETFAN

PSG – Lille | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.87 BETFAN

PSG – Lille kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest PSG. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.31. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu PSG – Lille, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 5.60. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.60.

PSG – Lille fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 3 meczów.

Goście nie wygrali od 3 spotkań.

Na ostatnich 6 bezpośrednich meczów w aż 5 fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

PSG ostatnie pięć spotkań

Marsylia – PSG 0:0

PSG – RB Lipsk 3:2

PSG – Angers 2:1

Rennes – PSG 2:0

PSG – Manchester City 2:0

Lille ostatnie pięć spotkań

Lille – Brest 1:1

Lille – Sevilla 0:0

Clermont – Lille 1:0

Lille – Marsylia 2:0

Salzburg – Lille 2:1