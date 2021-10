Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo. Zagra już z Andorą?

Sprawy przyznania Matty’emu Cashowi polskiego paszportu nabrały tempa. W dniu dzisiejszym Wojewoda Mazowiecki zatwierdził w Pałacu Prezydenckim wniosek Casha o przyznanie polskiego obywatelstwa. Oznacza to, że piłkarz Aston Villi będzie dostępny już na listopadowe mecze reprezentacji z Andorą i Węgrami.

Pomógł Kulesza

Temat przyznanie polskiego obywatelstwa Matty’emu Cashowi wzbudzał w ostatnim czasie sporo kontrowersji. Jednym ze zwolenników tego przedsięwzięcia był jednak nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej – Cezary Kulesza. Szef PZPN złożył wizytę prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wszystko wskazuje na to, że spotkanie obu panów znacznie przyspieszyło cały proces. O sprawie poinformował jeszcze przed południem dziennikarz Interia.pl Sebastian Staszewski.

‼‼‼🆕Dziś w Pałacu Prezydenckim Wojewoda Mazowiecki podpisze wniosek @mattycash622 o potwierdzenie 🇵🇱 obywatelstwa. To oznacza, że Paulo Sousa będzie mógł powołać piłkarza już w listopadzie. Sprawę przyśpieszyła wizyta @Czarek_Kulesza u @AndrzejDuda. Więcej na @SportINTERIA. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) October 26, 2021

Wszystko wskazuje więc, że Matty Cash może znaleźć się wśród piłkarzy powołanych na listopadowe mecze reprezentacji Polski. W zeszłym tygodniu z piłkarzem Aston Villi spotkał się Paulo Sousa, który miał również okazję oglądać występ piłkarza przeciwko Arsenalowi. Wygląda więc na to, że nie tylko Cezary Kulesza, ale również Paulo Sousa chciałby zobaczyć Casha w reprezentacji Polski najszybciej jak to możliwe. Sam piłkarz wyraził w ostatnim czasie zadowolenie z tego, że proces przyznania mu polskiego obywatelstwa wyraźnie przyspieszył: – Jestem bardzo podekscytowany. To wielki zaszczyt dla mnie i dla mojej rodziny. Trzymam kciuki, żebym mógł jak najszybciej zagrać dla Polski. Sprawy nabrały tempa. Na razie nie mogę za dużo zdradzić, ale jak już otrzymam polski paszport, otworzę szampana i będziemy świętować – powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym.