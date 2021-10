Bartosz Bereszyński w topowym włoskim klubie?

Znany włoski dziennikarz sportowy, Gianluca Di Marzio potwierdził, że Bartosz Bereszyński może zostać zawodnikiem jednej z czołowych ekip Serie A.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że reprezentant Polski odejdzie z Sampdorii jeszcze w tym sezonie.

Bereszyński na celowniku Interu?

Klubem, o którym mówi się ostatnio w kontekście Bartosza Bereszyńskiego jest Inter Mediolan. Aktualny mistrz Włoch ma intensywnie poszukiwać następcy dla Denzela Dumfriesa. Holender nie spełnia pokładanych w nim nadziei, w związku z czym Inter ma zamiar wzmocnić prawą stronę obrony.

Bartosz Bereszyński ma być dla Interu jedną z poważniej rozważanych opcji. Do doniesień na temat ewentualnego transferu reprezentanta Polski do Interu odniósł się w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” czołowy włoski dziennikarz sportowy, Gianluca Di Marzio stwierdzając, że to prawdopodobne

– To ktoś, kto zasłużył na krok w przód w karierze. Według mnie ma umiejętności, by grać w topowym klubie w Serie A – powiedział Di Marzio.

Według informacji, które pojawiły się ostatnio w mediach, do transferu Bartosza Bereszyńskiego do Interu mogłoby dojść jeszcze w tym sezonie.