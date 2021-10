Adam Buksa zagra w Premier League?

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Adam Buksa może już wkrótce zmienić barwy klubowe. O piłkarza New England Revolution zabiegać ma kilka europejskich klubów. Wyraźne zainteresowanie usługami Polaka przejawia między innymi Leicester City. Di Marzio uważa, że w niedalekiej przyszłości napastnik może trafić właśnie do angielskiej Premier League.

Gianluca Di Marzio to włoski dziennikarz, który szczególnie uważnie przygląda się potencjalnym ruchom na rynku transferowym. W ostatnim czasie Di Marzio często wypowiada się na temat polskich piłkarzy. Jednym z zawodników, o których możliwych przenosinach mówił ostatnio dziennikarz jest napastnik New England Revolution – Adam Buksa.

Buksa rozchwytywany

W ostatnim czasie Adam Buksa stał się gorącym nazwiskiem na rynku transferowym. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio odniósł się w rozmowie z Przeglądem Sportowym do zwiększonego zainteresowaniem usługami polskiego napastnika. Już wcześniej Buksa łączony był miedzy innymi z Augsburgiem czy AS Monaco. Di Marzio informuje jednak, że w przypadku Buksy bardzo realny stał się kierunek angielski, bowiem w swojej drużynie chętnie widziałby go trener Leicester City – Brendan Rodgers. – Wiem, że bardzo ceni go również Leicester City. Prawdopodobnie w przyszłości będzie kolejnym reprezentantem waszego kraju w Premier League – powiedział Di Marzio.

Rok 2021 jest dla Adama Buksy wyjątkowy. Napastnik zadebiutował w reprezentacji Polski, w której zresztą rozegrał już pięć spotkań i zdobył pięć bramek. Ponadto Buksa jest jednym z głównych faworytów do korony króla strzelców MLS. W trzydziestu spotkaniach zdobył już bowiem szesnaście goli. Wciąż nie wiadomo jednak, czy potencjalny transfer Buksy do Europy miałby dojść do skutku już zimą. Przypomnijmy, że kontrakt Buksy z New England Revolution obowiązuje tylko do 31 grudnia 2022 roku.