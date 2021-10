Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (30.10.2021)

Pierwsze spotkanie sobotnie w Ekstraklasie. Przed ostatnia Termalica Nieciecza podejmuje pi膮ty 艢l膮sk Wroc艂aw. W teorii zdecydowanym faworytem b臋d膮 go艣cie. Jednak to b臋dzie rewan偶 za niedawny mecz Pucharu Polski. Wtedy lepsza okaza艂a si臋 ekipa spod Tarnowa.

Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw zapowied藕 (sobota, 12:30)

Miesi膮c temu na pustawym stadionie we Wroc艂awiu go艣cie z Niecieczy wywie藕li zwyci臋stwo i awans do drugiej rundy Pucharu Polski. Teraz stawk膮 b臋d膮 ligowe punkty. W ich zbieraniu zdecydowanie lepiej radz膮 sobie jednak podopieczni Jacka Magiery. 艢l膮sk Wroc艂aw jest na pi膮tym miejscu w tabeli, cho膰 trzeba przyzna膰, 偶e s膮 w okresie, gdy maj膮 hu艣tawk臋 nastroj贸w. Po 3:1 z Wis艂膮 P艂ock przysz艂y pora偶ki 0:4 z Lechem oraz 1:2 z Rakowem. W miniony weekend show da艂 ca艂y zesp贸艂 Wojskowych. Na czele armii by艂 Erik Exposito. Hiszpan ustrzeli艂 hat-tricka, a 艢l膮sk pokona艂 Wis艂臋 Krak贸w a偶 5:0. Mimo 偶e w niemal wszystkich statystykach dominowali… gospodarze.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza mia艂a by膰 solidnym beniaminkiem. P贸ki co dzieli ich jeden punkt od ostatniego i bardzo krytykowanego G贸rnika 艁臋czna. W defensywie spisuj膮 si臋 lepiej od 艂臋cznian, jednak niewiele przek艂ada si臋 to na zdobycze. W jedenastu meczach zanotowali tylko jedn膮 wygran膮. Miesi膮c temu, gdy do Niecieczy przyjecha艂 G贸rnik Zabrze uda艂o si臋 go pokona膰 3:1. Poza tym jednak cztery remisy i sze艣膰 pora偶ek. Cz臋sto pechowo, jak cho膰by z Lechi膮, gdy dwa gole stracili w kilkadziesi膮t sekund… Nadal jednak trzeba powiedzie膰, 偶e S艂onie po prostu zawodz膮 swoimi wynikami.

Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Termalica wygra, kurs: 3,30

艢l膮sk wygra, kurs: 2,23

Remis, kurs: 3,30

Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw fakty meczowe

Spotkanie przedostatniej dru偶yny – 17 – z pi膮t膮 w tabeli

Niecieczenia na swoim koncie maj膮 jedn膮 wygran膮 w tym sezonie – 3:1 z G贸rnikiem Zabrze, kt贸ra mia艂a miejsce 26 wrze艣nia

Wroc艂awianie to druga najlepsza ekipa na wyjazdach. W sze艣ciu meczach zgarn臋li 11 punkt贸w

Co ciekawe 艢l膮sk dwa ostatnie wyjazdy to bardzo r贸偶ne scenariusze. Najpierw 0:4 w Poznaniu, a przed chwil膮 5:0 z Wis艂膮 Krak贸w

Ostatnia potyczka tych ekip to pucharowe starcie we Wroc艂awiu – Termalica wygra艂a 1:0 po golu Murisa Mesanovicia

Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw typy

Wroc艂awianie obudzili si臋 w Krakowie. Teraz rywal znacznie 艂atwiejszy, ale w podobnych okolicach. Stawiamy na kolejne dwa gole ekipy Jacka Magiery.

Typ: 艢l膮sk powy偶ej 1,5 bramki @ 2,23 BETFAN