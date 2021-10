Brest – Monaco 🇫🇷 Typy, kursy (31.10.2021)

Podczas 12. kolejki Ligue 1, b臋d膮ca na zagro偶onym miejscu ekipa Brest zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Monaco. Czy zesp贸艂 z Ksi臋stwa zanotuje zwyci臋stwo i zbli偶y si臋 do walki o europejskie puchary?聽

Brest – Monaco zapowied藕 (sobota, 17:00)

Klub ze Stade Francis-Le Ble jest jednym z dw贸ch zespo艂贸w, kt贸re do tej pory nie zanotowa艂y zwyci臋stwa w Ligue 1 w trakcie kampanii 2021/2022. W przypadku pi艂karzy Brest mowa o sze艣ciu remisach i pi臋ciu pora偶kach. W pi臋ciu ostatnich starciach gracze Brestu zanotowali dwa remisy i trzy przegrane mecze. Podzia艂y punkt贸w przypadaj膮 na potyczki z Reims oraz Lille. Pora偶ki to spotkania z Nantes, Metz i Nice.

W zdecydowanie lepszej formie jest Monaco, kt贸re wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w. Jedyne starcie bez zwyci臋stwa to pora偶ka 0:2 z Lyonem. Za spraw膮 dobrych wynik贸w, Monaco poprawi艂o swoj膮 pozycj臋 w tabeli i przybli偶y艂o si臋 do walki o europejskie puchary. Strata do pi膮tego miejsca wynosi zaledwie jeden punkt.

Brest – Monaco nasze typy

Pi艂karze Monaco powinni si臋gn膮膰 po sz贸ste zwyci臋stwo w tym sezonie, wygrywaj膮c wyjazdow膮 potyczk臋.

Brest – Monaco | Typ: Monaco wygra lub remis i powy偶ej 1.5 bramki 1.55 @ Superbet

Brest – Monaco | Typ: Monaco wygra mecz 1.80 @ Superbet

Brest – Monaco kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Brest wygra, kurs: 4.35

Remis, kurs: 3.90

Monaco wygra, kurs: 1.80

Brest – Monaco fakty meczowe

Brest nie wygra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Monaco zanotowa艂o trzy zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Brest straci艂o gola

Brest pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lille – Brest 1:1

Brest – Reims 1:1

Nice – Brest 2:1

Brest – Metz 1:2

Nantes – Brest 3:1

Monaco pi臋膰 ostatnich spotka艅

Monaco – Montpellier 3:1

PSV – Monaco 1:2

Lyon – Monaco 2:0

Monaco – Bordeaux 3:0

Real Sociedad – Monaco 1:1