Naznaczony przez futbol totalny. Jak Erik ten Hag stworzył maszynkę do wygrywania?

Ajax przyzwyczaił nas już do tego, że potrafi radzić sobie z najlepszymi klubami Europy. Nieprzypadkowo w sezonie 2018/19 klub z Amsterdamu dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Tamten i ten obecny Ajax to projekt jednego człowieka – Erika ten Haga. W obecnej kampanii jego podopieczni zdają się nawiązywać do wyników sprzed dwóch lat i dumnie kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Czy znów skończy się na walce o najwyższe cele?

Erik ten Hag stał się w ostatnim czasie jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów piłkarskich w Europie. Szkoleniowiec Ajaxu, tylko w przeciągu minionego tygodnia, łączony był między innymi z przenosinami na Old Trafford czy też przejętym przez szejków Newcastle, gdzie miałby zastąpić zwolnionego Steve’a Bruce’a i zbudować drużynę marzeń. Wszystko to za sprawą wyników jakie w poprzednich oraz obecnym sezonie 51-latek osiąga z drużyną Ajaxu. Wystarczy powiedzieć, że podopieczni ten Haga w przeciągu dziewięciu ostatnich spotkań zdołali trzydziestokrotnie trafić do siatki rywala, podczas gdy sami, stracili w tym okresie zaledwie dwie bramki. Gdzie leży sekret ten Haga i jak Ajax stał się maszynką do wygrywania meczów?

Futbol totalny

Erik ten Hag jest definicją nowoczesnego podejścia do piłki nożnej i wydaje się, że 51-letni szkoleniowiec wręcz idealnie wpasował się do, wciąż naznaczonego ideą futbolu totalnego, Ajaxu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten Hag to kolejny szkoleniowiec zainspirowany myślą szkoleniową Johana Cruyffa. Patrząc na rezultaty osiągane w tym sezonie przez Ajax chyba nikogo nie zdziwi stwierdzenie, że holenderski trener jest zwolennikiem ofensywnego futbolu. Ten Hagowi udało się stworzyć drużynę, która perfekcyjnie realizuje jego założenia taktyczne.

Ajax udowadnia bowiem, że idea tiki taki wcale jeszcze nie umarła, a co więcej ma się ona całkiem dobrze. Zespół ten Haga rzeczywiście definiuje w dużej mierze posiadanie piłki, jednak nie jest to posiadanie dla samego posiadania. Będąc długo przy piłce, podopieczni 51-letniego trenera cały czas realizują postawiony im przez szkoleniowca cel. Na boisku Ajax stopniowo zamęcza rywala poszukując luk w formacji defensywnej. Na tym jednak nie koniec, bowiem podopieczni ten Haga nie otrzymali od szkoleniowca bezwzględnego zakazu posyłania długich podań. Kiedy na jednym skrzydle robi się zbyt ciasno, Ajax umiejętnie potrafi przerzucić ciężar gry na drugie skrzydło.

Na papierze formacja Ajaxu to coś na wzór popularnego 4-2-3-1, jednak w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Nieco cofnięty rozgrywający oraz niezwykle ofensywnie usposobieni skrzydłowi sprawiają, że ustawienie Ajaxu o wiele bliższe jest równie popularnemu 4-3-3. Wszystko to sprawia, że tiki taka prezentowana nam przez holenderski klub ma nieco bardziej bezpośredni charakter. W końcowej fazie akcji, nie brakuje bowiem nieco bardziej ryzykownych podań czy też strzałów z daleka.

Naznaczony holenderską myślą szkoleniową

Erik ten Hag to były środkowy obrońca, który całą swoją karierę spędził w Holandii, gdzie przez większość czasu reprezentował barwy Twente. Zakończenie piłkarskiej kariery nie oznaczało dla ten Haga rozłąki z futbolem. Holenderski obrońca od razu po odwieszeniu butów na kołek rozpoczął swoją trenerską przygodę w młodzieżowych drużynach Twente. Przełomowym momentem jego trenerskiej kariery okazał się być jednak okres pracy w Go Ahead Eagles. W 2009 roku, pod wodzą ten Haga, klub, po raz pierwszy od 17 lat wywalczył bowiem awans do Eredivisie.

W tym momencie kariera obecnego trener Ajaxu ruszyła z kopyta. Najpierw jego umiejętności docenili przedstawiciele Bayernu, którzy powierzyli mu opiekę nad drugą drużyną bawarskiego klubu. W Bawarii ten Hag spotkał człowieka, który również bardzo mocno wpłynął na jego postrzeganie piłki nożnej. Był to bowiem okres, w którym trenerem pierwszej drużyny był Pep Guardiola. Po dwóch latach pracy w Bayernie szkoleniowiec zdecydował się na powrót do Holandii, gdzie objął drużynę Utrechtu. Prowadzony przez ten Haga Utrecht grał na tyle dobrze, że wkrótce do holenderskiego trenera spłynęła oferta z Ajaxu.

To co wydarzyło się później to już historia, która wszystkim nam jest dobrze znana. Ten Hag błyskawicznie zaadaptował swój styl do możliwości kadrowych holenderskiego giganta, co wkrótce poskutkowało ogromnymi sukcesami, zarówno w Eredivisie, jak i na arenie międzynarodowej. Wszyscy zachwycaliśmy się przecież grą Ajaxu, gdy ten eliminował z Ligi Mistrzów Real Madryt i Juventus, by w końcu pechowo odpaść w półfinale rozgrywek. Wydaje się, że teraz potencjał zespołu z Amsterdamu jest nawet większy niż w 2019 roku. Czy uda się powtórzyć tamten sukces?