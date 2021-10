Levante – Atletico Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (28.10.2021)

Grające ostatnio w kratkę Atletico Madryt zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Levante. Gospodarze niestety są obecnie jedną z najgorszych drużyn ligi. Czy Atleti zgarnie komplet punktów?

Levante – Atletico Madryt zapowiedź (czwartek, 21:30)

Niestety nic nie układa się w tym sezonie po myśli zawodników Levante. Żaby są jedyną obok Getafe drużyną w stawce bez wygranej na koncie. W dziesięciu kolejkach ekipa z Valencii zanotowała pięć remisów oraz tyle samo porażek. Tak marne rezultaty dały drużynie zaledwie przedostatnie miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznej strefy nie jest jednak przesadnie duża, bowiem wynosi trzy oczka.

Zarejestruj siÄ™ w LV BET!

Obrońcy tytułu rozpoczęli tę kampanię w bardzo przeciętnym stylu. Atleti rozegrało do tej pory dziewięć spotkań, w których pięciokrotnie wygrywało, raz odniosło porażkę oraz trzy razy dzieliło się punktami z rywalami. Podopieczni Simeone uzbierali do tej pory osiemnaście punktów. Ich strata do liderującego lidze Realu Madryt wynosi trzy punkty, warto jednak zaznaczyć, że Królewscy rozegrali o jedno spotkanie więcej.

Levante – Atletico Madryt nasze typy

Niestety forma gospodarzy nie pozwala na jakąkolwiek wiarę w niespodziankę. Stawiamy w tym meczu na wygraną Atletico oraz over 2.5 gole. Levante straciło już osiemnaście goli, co z kolei stanowi najgorszy wynik w La Lidze.

Levante – Atletico Madryt |typ: Atletico Madryt @1.70 LV Bet

Levante – Atletico Madryt |typ: over 2.5 gole @2.07 LV Bet

Levante – Atletico Madryt kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Levante: 5.80

remis: 3.65

zwycięstwo Atletico: 1.70

Levante – Atletico Madryt fakty meczowe

Levante nie wygrało w tym sezonie ani jednego meczu w lidze.

Levante ma najgorszÄ… defensywÄ™ w stawce.

Atletico zremisowało w ostatniej kolejce z Realem Sociedad.

Levante pięć ostatnich spotkań

Sevilla – Levante 5:3

Levante – Getafe 0:0

Mallorca – Levante 1:0

Barcelona – Levante 3:0

Levante – Celta Vigo 0:2

Atletico Madryt pięć ostatnich spotkań

Atletico Madryt – Real Sociedad 2:2

Atletico Madryt – Liverpool 2:3

Atletico Madryt – Barcelona 2:0

AC Milan – Atletico Madryt 1:2

Alaves – Atletico Madryt 1:0