Ronald Koeman został zwolniony z FC Barcelony!

Starcie z Rayo Vallecano było dla Ronalda Koemana ostatnim spotkaniem w roli trenera Barcelony. “Duma Katalonii” poinformowała w środowy wieczór o zwolnieniu holenderskiego szkoleniowca.

Od początku kampanii wyniki Barcelony pozostawiały wiele do życzenia. Zespół z Camp Nou zaczął przygodę w Lidze Mistrzów od dwóch porażek. W rywalizacji z Dynamo Kijów, postawa “Dumy Katalonii” również była daleka od optymalnej. Do tego dochodziły rozczarowujące wyniki w lidze. Po meczu z Rayo Vallecano, zawodnicy Barcelony zajmują odległe, dziewiąte miejsce w tabeli.

Środowa porażka zadecydowała o przyszłości Ronalda Koemana na Camp Nou. Barcelona poinformowała bowiem, iż holenderski szkoleniowiec został zwolniony z klubu.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021