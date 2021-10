Korona – Odra 🇵🇱 Typy, kursy (29.10.2021)

Mecz Korona – Odra w ramach 15. kolejki 1. ligi będzie dla gospodarzy okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Czy kieleckiej ekipie, która jeszcze jakiś czas temu przewodziła stawce na zapleczu Ekstraklasy, uda się na nią wkroczyć?

Korona – Odra zapowiedź (piątek, 20:30)

Korona zaczęła bieżące rozgrywki w imponujący sposób, wygrywając 6 pierwszych spotkań. Gdy wydawało się już, że kielecki zespół będzie najpoważniejszym kandydatem do awansu do Ekstraklasy, forma podopiecznych Dominika Nowaka mocno się obniżyła. Efekt jest taki, że w 8 następnych ligowych meczach Korona wygrała tylko raz i dołożyła do tego 5 remisów oraz 2 porażki. Kielczanie wciąż pozostają mimo tego w czołówce ligowej stawki, ale jeżeli myślą o Ekstraklasie, powinni zacząć czym prędzej wygrywać, by ten cel za mocno się od nich nie oddalił.

Piątkowy rywal Korony, Odra Opole, po 14 rozegranych meczach ma na swoim koncie 6 zwycięstw, 3 remisy, 5 porażek i zajmuje w lidze 9 miejsce. Niebiesko-czerwoni grają ostatnio w kratkę, ale w obliczu aktualnej dyspozycji Kielczan, z pewnością będą dla gospodarzy wymagającym przeciwnikiem.

Korona – Odra nasze typy

Mecz w Kielcach zapowiada się na zacięte spotkanie. Całkiem możliwe, że nie zobaczymy w nim zbyt wielu bramek.

Korona – Odra | Typ: powyżej 1.5 goli @1.33 Noblebet

Korona – Odra | Typ: Korona lub remis i powyżej 1.5 goli @1.52 Noblebet

Korona – Odra kursy bukmacherów

Faworytami pojedynki na Suzuki Arena są gospodarze. Zwycięstwo Korony Noblebet wystawił z kursem 1.77. Wygrana Odry znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 5.60, a remis z kursem 3.90.

Korona – Odra fakty meczowe

Korona nie wygrała żadnego z 7 ostatnio rozegranych spotkań

Bilans Korony w domowych meczach ligowych w tym sezonie: 4 wygrane, 2 remisy, 2 porażki, bramki: 10-6

Bilans Odry w wyjazdowych meczach ligowych w tym sezonie: 1 wygrana, 1 remis, 3 porażki, bramki: 5-9

Korona – pięć ostatnich spotkań

Górnik Polkowice – Korona 2:2

Korona – Widzew Łódź 0:1

Arka Gdynia – Korona 0:0

Korona – Chrobry Głogów 2:2

Zagłębie Sosnowiec – Korona 0:0

Odra – pięć ostatnich spotkań

Odra – GKS Jastrzębie 2:2

Odra – Skra Częstochowa 1:0

Puszcza Niepołomice – Odra 3:0

GKS Tychy – Odra 2:1

Odra – GKS Katowice 4:2