Manchester City – Crystal Palace 🇬🇧 Typy, kursy (30.10.2021)

Manchester City pożegnał się ostatnio z rozgrywkami EFL Cup. Podopieczni Pepa Guardioli w tym sezonie nie zawodzą, ale do optymalnej dyspozycji jeszcze trochę brakuje. Szansa na poprawienie swojej pozycji w Premier League pojawi się już w sobotę, gdy The Citizens podejmą przed własną publicznością drużynę Crystal Palace.

Manchester City – Crystal Palace zapowiedź (sobota, 16:00)

Manchester City prezentuje się w tym sezonie naprawdę dobrze, ale drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę wciąż brakuje błysku. Osiągane w Premier League wyniki pozwalają póki co plasować się na trzecim miejscu w tabeli. Klub pożegnał się z rozgrywkami EFL Cup odpadając z West Hamem, a w Lidze Mistrzów nie potrafił wykorzystać wszystkich słabości PSG. Pomimo tego w spotkaniu z Crystal Palace, The Citizens stawiani są w roli wyraźnego faworyta. Czy Orły stać na sprawienie niespodzianki?

Crystal Palace to drużyna, która w ostatnim czasie głównie remisuje swoje spotkania. W meczu z Manchesterem City podział punktów uznać można będzie za spory sukces, jednak będzie o to niezmiernie trudno. Orły zajmują bowiem dopiero piętnaste miejsce w tabeli Premier League, a ponadto nie potrafiły wygrać żadnego ze swoich ostatnich pięciu spotkań. Przerwanie złej passy już w sobotę jest raczej mało prawdopodobne. Crystal Palace musi liczyć na to, że podopieczni Pepa Guardioli będą mieli gorszy dzień.

Manchester City – Crystal Palace nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest drużyna gospodarzy, dlatego też stawiamy w tym meczu na pewne zwycięstwo Manchesteru City.

Manchester City – Crystal Palace | Typ: Obie drużyny strzelą gola – nie 1.58 @ Betfan

Manchester City – Crystal Palace | Typ: 1. połowa/cały mecz: City/City 1.46 @ Betfan

Manchester City – Crystal Palace kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Manchesteru, kurs: 1.14

remis, kurs: 8.0

wygrana Crystal Palace, kurs: 17.50

Manchester City – Crystal Palace fakty meczowe

Crystal Palace zremisowało cztery z pięciu ostatnich spotkań

Manchester City wygrał trzy z sześciu ostatnich spotkań

Manchester City wygrał cztery z pięciu ostatnich bezpośrednich starć z Crystal Palace

Manchester City – pięć ostatnich spotkań

West Ham – Manchester City 0:0

Brighton – Manchester City 1:4

Club Brugge – Manchester City 1:5

Manchester City – Burnley 2:0

Liverpool – Manchester City 2:0

Crystal Palace – pięć ostatnich spotkań

Crystal Palace – Newcastle 1:1

Arsenal – Newcastle 2:2

Crystal Palace – Leicester 2:2

Crystal Palace – Brighton 1:1

Liverpool – Crystal Palace 3:0