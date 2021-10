Milan i Maldini to jedność. Historia, która się nie kończy

Nazwisko Maldini jest związane z klubem AC Milan już od prawie 70 lat. Na świecie nie ma prawdopodobnie drugiej takiej piłkarskiej historii. Spokojnie mogłaby ona stać się inspiracją na filmowy scenariusz.

Najnowszy rozdział opowieści o miłości i przywiązaniu do klubowych barw Rossonerich pisze teraz wnuk tego, od którego wszystko się zaczęło oraz syn tego, z którym Milan świętował swoje największe sukcesy.

Cesare Maldini rozpoczął swoją karierę piłkarską w 1950 roku. Jako 18-letni junior zaczął wówczas występować w barwach klubu US Triestina, mającym siedzibę w jego rodzinnym Trieście.

Po czterech latach zgłosił się po niego Milan i jak się miało później okazać to właśnie w tym klubie Cesare spędził niemal swoją całą zawodową karierę. Występujący na pozycji obrońcy Maldini niemal z miejsca wskoczył do pierwszego składu drużyny i grał w Milanie w latach 1954-66. Zaliczył w tym czasie 412 występów w barwach Rossonerich, w których zdobył 3 gole.

W tym czasie 4-krotnie sięgał z mediolańską ekipą po mistrzostwo Włoch oraz był kapitanem zwycięskiej drużyny, która zapewniła Milanowi pierwszy, historyczny triumf w Pucharze Europy. Cesare Maldini był jedynym obok José Altafiniego graczem włoskiej ekipy, który wystąpił we wszystkich meczach Milanu prowadzących do tego sukcesu, łącznie z finałem przeciwko Benfice na słynnym Wembley.

Ostatni sezon zawodowej kariery zakończonej w wieku 35 lat, Maldini spędził w Torino. Po czterech latach jego drogi znów skrzyżowały się jednak z Milanem. Maldini najpierw był asystentem trenera Nereo Roccy, a w latach 1972-74 samodzielnie prowadził pierwszy zespół Rossonerich. W tym czasie prowadzona przez niego drużyna dwa razy sięgnęła po Puchar Włoch oraz po Puchar Zdobywców Pucharów.

W późniejszej karierze trenerskiej Cesare Maldini dał się przede wszystkim zapamiętać jako selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Włoch, którą prowadził w latach 1986-96 i z którą sięgnął po trzy tytuły młodzieżowego mistrza Europy.

W tym czasie pod jego wodzą swoje piłkarskie kariery rozwijali m.in. tacy gracze jak Gianluigi Buffon, Christian Vieri, Alessandro Nesta, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, jak również jego syn Paolo.

Club legend and #ACMilan Hall of Fame member Cesare Maldini would have turned 88 today.

Syn Cesare Maldiniego rozpoczął swoją przygodę z Milanem mając zaledwie 10 lat. Po 7 latach występów w młodzieżowych sekcjach mediolańskiego klubu, 17-letni Paolo 20 stycznia 1985 roku zaliczył swój debiut w pierwszej drużynie Czerwono-Czarnych. W kolejnym sezonie młody Maldini był już podstawowym obrońcą ekipy z San Siro.

Swoją historię w barwach Milanu, Paolo pisał w sumie aż przez 24 lata, stając się żywą legendą klubu i absolutnie przebijając osiągnięcia swojego ojca. W latach 1985-2009 rozegrał w sumie 647 spotkań w barwach Milanu, w których zdobył 29 bramek. W tym czasie zdobył 7 tytułów mistrza Włoch, 5 superpucharów, 1 Puchar Włoch, 5 Pucharów Europy, 5 Superpucharów Europy oraz 2 Puchary Interkontynentalne i jedno Klubowe Mistrzostwo Świata.

Wygrywając Ligę Mistrzów z Milanem w 2003 roku Paolo Maldini był kapitanem zwycięskiej ekipy i wznosząc trofeum uczynił to dokładnie 40 lat po sukcesie swojego ojca. Po 4 latach Maldini sięgnął po kolejny Puchar Europy, a łącznie 5 triumfów w tych rozgrywkach i 8 występów w meczu finałowym sprawiło, że wyrównał rekordy kolejno Alfredo Di Stefano i Francisco Gento.

Paolo Maldini defending against some of the greatest players in history… pic.twitter.com/7TJnM3lcvh

— 90s Football (@90sfootball) October 27, 2021