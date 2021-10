Atletico – Betis 🇪🇸 Typy, kursy (31.10.2021)

W dwunastej kolejce hiszpa艅skiej La Liga Atletico Madryt podejmie na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Betisu. Niespodziewanie to go艣cie b臋d膮 podchodzi膰 do niedzielnego pojedynku z nieco wy偶szej pozycji w tabeli. Faworyta tego meczu bukmacherzy upatruj膮 jednak w dru偶ynie Atletico. Czy Betis sta膰 na sprawienie niespodzianki?聽

Atletico – Betis zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Atletico zgubi艂o w ostatnim czasie troch臋 punkt贸w z nieco s艂abszymi rywalami i po rozegraniu dziesi臋ciu mecz贸w plasuj膮 si臋 na sz贸stym miejscu w tabeli La Liga. Co prawda podopieczni Diego Simeone ca艂y czas maj膮 w zanadrzu jedno zaleg艂e spotkanie, jednak i tak og贸lna dyspozycja Atletico pozostawia wiele do 偶yczenia. R贸wnie偶 w Lidze Mistrz贸w hiszpa艅skiej dru偶ynie nie wiedzie si臋 najlepiej, gdy偶 dotychczas zgubili ju偶 dwa punkty w meczu z FC Porto, a ostatnio do艣膰 pechowo ulegli przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Liverpoolowi. W niedziele pi艂karze Atletico stan膮 przed szans膮 przeskoczenia o kilka oczek w ligowej tabeli. 呕eby to si臋 sta艂o musz膮 jednak zdoby膰 trzy punkty w meczu z Betisem.

O pe艂n膮 pul臋 w niedzielnym spotkaniu wcale nie musi by膰 jednak tak 艂atwo. Betis przegra艂 bowiem dotychczas zaledwie dwa spotkania i po jedenastu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Go艣cie niedzielnego spotkania to dru偶yna z potencja艂em, kt贸ra chocia偶by w ostatnim meczu z Valenci膮 pokaza艂a swoj膮 si艂臋. Teraz przysz艂a pora na starcie z rywalem z najwy偶szej p贸艂ki. Je艣li uda艂oby si臋 urwa膰 punkty Atletico, to tym samym Betis zasygnalizowa艂by, 偶e sta膰 go, by w艂膮czy膰 si臋 w tym sezonie do walki o gr臋 w Lidze Mistrz贸w.

Atletico – Betis nasze typy

Wydaje si臋 ma艂o prawdopodobne, 偶eby Atletico odda艂o u siebie jakikolwiek punkt rywalom. Sk艂anialiby艣my si臋 tutaj wi臋c w kierunku skromnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Atletico – Betis | Typ: Atletico 1.61 @ Betfan聽

Atletico – Betis | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.80 @ Betfan聽

Atletico – Betis kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Atletico, kurs: 1.61

remis, kurs: 3.95

wygrana Betisu, kurs: 5.60

Atletico – Betis fakty meczowe

Atletico wygra艂o tylko dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Betis przegra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Atletico triumfowa艂o w trzech z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich star膰 z Betisem

Atletico – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Levante – Atletico 2:2

Atletico – Real Sociedad 2:2

Atletico – Liverpool 2:3

Atletico – Barcelona 2:0

AC Milan – Atletico 1:2

Betis – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Betis – Valencia 4:1

Betis – Rayo Vallecano 3:2

Betis – Bayer Leverkusen 1:1

Alaves – Betis 0:1

Villareal – Betis 2:0