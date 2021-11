Maradona, Mueller, Rossi. Piłkarze, których pożegnaliśmy w 2020 i 2021 roku

Byli wielcy. W latach świetności stanowili o sile swoich klubów i reprezentacji narodowych. Niektórzy z nich określani są dziś mianem legend. Rekordziści. Ludzie, który sprawiali, że młodzi futbolowi adepci zaczynali pałać niekłamaną miłością do piłki nożnej. Nieśmiertelni giganci. Oto piłkarze, których przyszło nam pożegnać w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Listopad 2020

18.11 Adam Musiał – legenda Wisły Kraków, podstawowy zawodnik drużyny Kazimierza Górskiego. W reprezentacji zadebiutował w 1968 roku i rozegrał w niej 34 spotkania. – To był odważny, zadziorny człowiek, który świetnie wkomponował się do układanki trenera Górskiego. Świetny piłkarz i fantastyczny kolega. Chłopak dusza – wspomina Henryk Kasperczak. Praktycznie do samego końca związany był z Wisłą Kraków, gdzie jeszcze za czasów Bogusława Cupiała oprowadzał wycieczki szkolne, witał VIP-ów. Po 2018 roku dały jednak o sobie znać problemy ze zdrowiem, które stopniowo wyłączyły Musiała z aktywnego udziału w życiu klubu.

25.11 Diego Maradona – piłkarz, którego nazwisko musi wybrzmieć w dyskusji o najlepszych zawodnikach w historii dyscypliny. Legenda Napoli i reprezentacji Argentyny. Skandalista ubóstwiany przez piłkarski świat. W Argentynie doczekał się własnego kościoła. W Neapolu nazwano jego imieniem stadion, na którym swoje mecze rozgrywa drużyna Napoli. “Boski Diego”, “Ręka Boga” – Maradona od zawsze uważany był za kogoś wyjątkowego w historii futbolu. Kimś wyjątkowym pozostaje do dzisiaj i pozostanie jeszcze na długo.

Grudzień 2020

9.12 Paolo Rossi – jeden z najznakomitszych piłkarzy XX wieku. Legenda Juventusu, z którym piłkarz sięgnął Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy. Bohater mundialu w 1982 roku, gdzie poprowadził Włochy do tytułu mistrza świata.

14.12 Gerard Houllier – słynny trener, który prowadził między innymi reprezentację Francji, PSG czy Liverpool. Przez całe życie związany z piłką. To on w 2001 roku ściągnął do Liverpoolu Jerzego Dudka.

Sierpień 2021

15.08 Gerd Mueller – legenda Bayernu. Wyśrubował niesamowite rekordy, do których dopiero dziś jest w stanie nawiązać Robert Lewandowski. Jeden z najlepszych napastników w historii futbolu. Mistrz Europy z 1972 roku i mistrz świata z 1974 roku. Ostatnie lata życia Gerda Muellera naznaczone były poważną chorobą. – Mistrzu, zawsze będziesz dla mnie niezwykłą inspiracją. Twoje legendarne osiągnięcia zawsze będą wyzwaniem dla nas piłkarzy. Dziękujemy, że jesteś dla nas sportowym wzorem do naśladowania – powiedział po śmierci legendy Bayernu Robert Lewandowski

Wrzesień 2021

28.09 Roger Hunt – legenda Liverpoolu i reprezentacji Anglii. W 1966 roku sięgną z drużyną Synów Albionu po mistrzostwo świata. Jest drugim najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem w historii Liverpoolu. W barwach The Reds zdobył 285 goli w 492 meczach. Dwukrotnie sięgał także z Liverpoolem po mistrzostwo Anglii.

***

Lipiec 2021

Stanisław Sętkowski – w ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy jeszcze jedną legendarną postać ze świata futbolu. 13 lipca odszedł od nas jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców w Polsce. To on wręczał piłkarzom Górnika Zabrze koguty, to on dzwonił dzwonkiem po strzelanych przez zabrzan bramkach. Nie ma chyba wśród osób śledzących rozgrywki Ekstraklasy nikogo kto nie kojarzyłby charakterystycznych siwych wąsów Stanisława “Leona” Sętkowskiego.