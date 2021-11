Mamy wtorek, więc powraca Liga Mistrzów. Specjalną ofertę na europejskie puchary przygotował bukmacher Betcris, który gwarantuje przez trzy dni freebety o łącznej wartości 180 PLN. Co trzeba zrobić, by otrzymać maksymalną kwotę darmowego zakładu? Już tłumaczymy.

Europejskie puchary to dobra okazja, by spróbować swoich sił u bukmachera. Najbliższe trzy dni to oczywiście zmagania w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy. Z tej okazji bukmacher Betcris przygotował ofertę, dzięki której możemy zgarnąć aż trzy freebety o łącznej wartości 180 PLN. Jak to zrobić?

Warunki promocji Trzy Puchary – Trzy Freebety w Betcris

Aby wziąć udział w promocji Trzy Puchary – Trzy Freebety w Betcris należy postawić kupon AKO składający się z minimum 3 zdarzeń za minimum 150 PLN zawierający zdarzenia WYŁĄCZNIE z oferty na mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy. Kurs pojedynczego zdarzenia musi wynieść 1.30. Bez względu na rozstrzygnięcia, gracz otrzyma freebet w wysokości 60 PLN.

Łącznie można zagrać trzy kupony na każde rozgrywki:

Gracz może otrzymać jeden freebet w wysokości 60 PLN za kupon zawierający WYŁĄCZNIE mecze Li gi Mistrzów .

Gracz może otrzymać jeden freebet w wysokości 60 PLN za kupon zawierający WYŁĄCZNIE mecze Li gi Europy .

Gracz Gracz może otrzymać jeden freebet w wysokości 60 PLN za kupon zawierający WYŁĄCZNIE mecze Li gi Konferencji.

Otrzymany freebet można wykorzystać na kupony AKO (oferta przedmeczowa lub live z wyłączeniem sportów wirtualnych) z minimum 3 zdarzeniami i minimalnym kursem każdego zdarzenia 1.30.

Co istotne, oferta przeznaczona jest dla graczy, którzy dokonali co najmniej dwóch depozytów. Promocja nie łączy się z bonusami powitalnymi.

Warunki promocji dostępne tutaj.